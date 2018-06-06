РФС: Жирков около двух дней будет тренироваться отдельно от общей группы

Россияне в четверг в первом матче чемпионата мира обыграли команду Саудовской Аравии, Жирков провел весь матч

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков, по крайней мере, два дня будет заниматься отдельно от общей группы футболистов национальной команды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Россияне в четверг в первом матче чемпионата мира обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Жирков провел весь матч.

"У Жиркова небольшой ушиб голени, два дня примерно будет заниматься индивидуально", - сообщили в пресс-службе.

В середине первого тайма полузащитник Алан Дзагоев был заменен из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра. "По нему пока новой информации нет", - отметили в пресс-службе.

Следующий матч россияне сыграют с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге.