По голам моей памяти: оранжевое лето

В очередном выпуске рассказ спортивного комментатора Романа Нагучева — о том, как он болел за сборную Голландии на чемпионате мира 1998 года

"По голам моей памяти" - проект Welcome2018, в котором колумнисты известных изданий и медийные персоны делятся своими эмоциями, связанными с наиболее запомнившимися им чемпионатами мира.

Героем нового выпуска стал спортивный комментатор Роман Нагучев. В своем рассказе он вспоминает, как болел за сборную Голландии на чемпионате мира 1998 года. Он объяснил, почему отказался смотреть ту игру, при каких обстоятельствах узнал результат, и как это стало одним из самых сильных впечатлений детства.

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