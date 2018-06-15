Более 20 фан-площадок открылись в городах России для поддержки сборной на ЧМ-2018

Также в каждом городе, который принимает мировое первенство, проводится турнир "Кубок болельщиков"

ТАСС, 15 июня. Во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира, а также Краснодаре, Уфе, Ижевске и других регионах открылись новые фан-площадки, где местные жители смогут поддержать сборную России на чемпионате мира 2018 года по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе "Кубка болельщиков - 2018" - организатора мероприятия, которое проходит при поддержке Российского футбольного союза (РФС).

Организаторы площадок ставят перед собой цель помочь воспитать новое поколение болельщиков, привнести новую культуру боления в российский спорт. За время проведения мероприятий пройдут различные мастер-классы с участием бывших российских спортсменов. В частности, своим опытом поделятся четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Также они поделятся с любителями спорта своим опытом в качестве болельщика.

На протяжении турнира фан-площадку в Москве посетят министр спорта Павел Колобков, вице-президент РФС Сергей Анохин, бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и другие.

Также в каждом городе, который принимает мировое первенство, проводится турнир "Кубок болельщиков", являющийся частью проекта. В итоге лучший футболист турнира от каждого города примет участие в гала-матче 12 июля в Москве со звездами отечественного спорта. Первыми турнир провели в Саранске, лучший футболист турнира Руслан Кутюшев представит свой город на гала-матче в составе сборной болельщиков России.

На мероприятии пройдет презентация гимна болельщиков ЧМ-2018, который выпущен в ротацию на телеканалы и радио.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.