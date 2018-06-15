Полиция Калининграда будет сопровождать английских фанатов от аэропорта до арены

В Калинграде 28 июня сыграет сборная Англии, соперником команды будут бельгийцы

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сотрудники полиции будут сопровождать английских фанатов на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде по дороге от аэропорта до стадиона. Об этом ТАСС заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Сборная Англии сыграет в Калининграде 28 июня, соперником команды будут бельгийцы.

"Наши правоохранительные органы работают в сотрудничестве с английскими: мы готовы к приезду английских фанатов, знаем о желании делать провокации, об их репутации. Но тут мы полностью доверяем правоохранителям. С момента прилета фанатов и до их попадания на стадион их будут сопровождать правоохранительные органы", - сказал Алиханов.

Губернатор заявил, что стадион "Калининград" полностью готов к чемпионату мира. "У нас были тестовые матчи, которые прошли очень успешно. Безусловно, стадион и инфраструктура полностью готовы к турниру", - сказал он.