Дзагоев занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России

На занятие в пятницу вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку российской команды

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Полузащитники сборной России по футболу Алан Дзагоев и Юрий Жирков занимаются по индивидуальной программе на восстановительной тренировке в подмосковном Новогорске после стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На занятие в пятницу вышли все 23 футболиста, которые попали в заявку команды на чемпионате мира. Дзагоев и Жирков после тренерской установки покинули поле.

В четверг сборная России на стадионе "Лужники" в Москве разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия турнира со счетом 5:0. Дзагоев вышел в стартовом составе команды, но получил повреждение в середине первого тайма и покинул поле в сопровождении врачей.

По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток.

На групповом этапе чемпионата мира российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.