Более 500 камер с возможностью распознавать лица установили в Подмосковье к ЧМ-2018

Всего Минтранс усилил меры безопасности на 80 объектах в регионе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 500 камер с функцией распознавания лиц установили на объектах транспортной инфраструктуры Московской области в рамках усиления мер по безопасности к ЧМ-2018. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

"Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 приняты дополнительные меры безопасности на всех дорожных и транспортных объектах Подмосковья. Всего проведено свыше 11,5 тыс. мероприятий, установлено более 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, позволяющих хранить данные", - говорится в сообщении.

Всего Минтранс усилил меры по безопасности на 80 объектах в Подмосковье, из них 21 официально задействован в проведении ЧМ. Это путепроводы, мосты, региональные дороги, автовокзалы и одна автостанция. Там были установлены современные системы видеонаблюдения, досмотра и контроля управления доступом.

"Объекты обеспечены противотаранными ограждениями, зонами безопасности, прожекторами освещения и ограждением опор", - добавили в ведомстве. Всего к чемпионату дополнительно установили 200 противотаранных ограждений, 255 систем громкоговорящего оповещения и 260 прожекторов освещения.

"Все мероприятия реализованы Минтрансом региона совместно с ГУРБ Московской области и Мингосуправления региона. Принятые меры позволят повысить уровень безопасности и комфорта для жителей и гостей региона не только на время проведения чемпионата мира по футболу, но и в будущем", - добавили в пресс-службе ведомства.