Юные футболисты Северной Осетии поучаствуют в турнире "Кожаный мяч" в честь ЧМ-2018

Игры будут проходить до 23 июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Турнир "Кожаный мяч" пройдет в Северной Осетии в честь чемпионата мира по футболу. Как сообщили ТАСС в минспорта региона, в мероприятии примут участие дети со всех районов республики.

"Игры начинаются с сегодняшнего дня и продолжатся до 23 июня во Владикавказе и в Ардоне. Знаменательно, что посвящен он чемпионату мира по футболу. Уверены, что на этих играх себя покажут будущие Дзагоевы и Черчесовы (Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и ее полузащитник Алан Дзагоев являются уроженцами Северной Осетии - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

В турнире примут участие команды в трех возрастных категориях от 10 до 15 лет. Организаторы мероприятия - министерство физической культуры и спорта и министерство образования и науки республики.