ФИФА обвинила ближневосточный телеканал в незаконной трансляции матчей чемпионата мира

Международная федерация футбола сообщила, что матч открытия турнира незаконно транслировал канал BeoutQ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) обвиняет ближневосточный телеканал BeoutQ в незаконной трансляции матчей чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"ФИФА обеспокоена тем, что канал BeoutQ незаконно транслировал на территории ближневосточного региона первый матч стартовавшего в четверг в России чемпионата мира, - говорится в сообщении. - Мы очень серьезно относимся к такого рода нарушениям и пытаемся решить возникшую проблему, а также рассматриваем возможные меры против легальных организаций, которые поддерживают такую незаконную деятельность. Мы опровергаем тот факт, что ФИФА выдавала какие-либо права на трансляции на данном телеканале".

Ранее в СМИ сообщалось, что данный телеканал незаконно транслирует на территории Саудовской Аравии эфир катарского медиа-холдинга beIN. Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки аль-Шейх в четверг сообщил, что может подать в суд на beIN за незаконную трансляцию на территории страны через сторонние компании.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. В матче открытия турнира российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.