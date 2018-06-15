Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018

Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт-Петербурге встретится с командой России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы A прошла в Екатеринбурге.

Гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес. Встречу пропустил лидер сборной Египта Мохаммед Салах, который в среду приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер выразил уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами, в составе сборной Египта на его счету 33 забитых мяча в 57 играх.

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии до этого провели одну очную встречу. В 2006 году в товарищеском матче победу праздновала команда из Южной Америки - 2:0. Уругвайцы на чемпионатах мира ни разу не проигрывали командам из Африки, на счету южноамериканской сборной две победы и две ничьи.

В предыдущий раз сборная Египта принимала участие в финальной части чемпионата мира в 1990 году, тот турнир был вторым для африканцев. Египтяне дебютировали на мировых первенствах в 1934 году на турнире в Италии. В пяти матчах на чемпионатах мира сборная Египта не одержала ни одной победы - две ничьи и три поражения.

Сборная Уругвая не выигрывал в стартовых матчах чемпионатов мира с 1970 года, тогда в своем первом матче на турнире, который проходил в Мексике, уругвайцы оказались сильнее команды Израиля - 2:0. До мирового первенства в России сборная Уругвая в первых матчах мировых первенств потерпела три поражения и три раза сыграла вничью.

В турнирной таблице группы A сборная Уругвая занимает второе место, лидирует команда России, которая накануне в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям обходит уругвайцев. Во втором туре сборная Египта 19 июня в Санкт-Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с саудовцами. Чемпионат мира завершится 15 июля.