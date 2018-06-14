Отец Черышева считает, что игрок на ЧМ готов на равных играть с лучшими футболистами мира

Российский полузащитник забил два гола в ворота сборной Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник сборной России Денис Черышев способен на равных играть с лучшими футболистами мира, поскольку он выступает в чемпионате Испании. Такое мнение ТАСС высказал его отец, бывший нападающий сборной России, московского "Динамо" и испанского "Спортинга" Дмитрий Черышев.

В четверг в матче открытия чемпионата мира в столичных "Лужниках" Черышев, выступающий за испанский "Вильярреал", забил два гола в ворота сборной Саудовской Аравии. Полузащитник вышел на замену вместо получившего травму Алана Дзагоева. Российская сборная обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Думаю, что он сумел влиться в игру - его потери говорили о нервозности, поскольку он не ожидал, что выйдет уже в середине первого тайма. Денис, как я считаю, выступает в одном из самых сильных чемпионатов мира, поэтому играет на равных с игроками элиты, - сказал Черышев- старший. - В том, что он боец, я даже не сомневаюсь".

Он прокомментировал второй гол сына, забитый во втором тайме дальним ударом. "Похожий мяч он забивал еще за "Кастилью", но это не в его стиле - просто у любого футболиста бывают моменты, когда он может забить такой гол. Это говорит о его футбольном воспитании, что он может пробить как с ближней дистанции, как он сделал в первом тайме, так и с дальнего расстояния", - отметил Черышев- старший.

В следующем матче россияне сыграют против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мы обыграли соперника, который оказался немного не готов к тому, что мы открыли счет. Он раскрылся, и нам проще было забивать. Со сборной Египта будет совершенно другая игра, настрой, совершенно другие тактические действия соперника. Зная тренера египтян Эктора Купера, могу сказать, что это совершенно другая команда по сравнению со сборной Саудовской Аравии", - подчеркнул Черышев.