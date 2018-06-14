Кавенаги: сборная России по футболу сыграла не на всю мощь в матче открытия ЧМ-2018

В четверг россияне обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

ТАСС, 15 июня. Сборная России по футболу не сыграла на всю мощь в матче открытия чемпионата мира 2018 года против команды Саудовской Аравии. Такое мнение высказал бывший нападающий московского клуба "Спартак" Фернандо Кавенаги, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В четверг сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

"Мне понравилась сборная России, - сказал Кавенаги. - Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений. Не могу выделить кого-то одного из состава сборной России. Скажу банальность, но россияне показали хорошую командную игру".

Бывший игрок московского клуба также рассказал, что "Лужники" сильно изменились после реконструкции. "На самом деле стадион порядком изменился, как и вся Россия в целом. Мне всегда приятно возвращаться сюда. Особенно отмечу болельщиков "Спартака", которые все еще меня помнят", - сообщил Кавенаги.

Нападающий выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год. В составе московской команды Кавенаги провел 63 матча и забил 17 голов. Вместе с клубом аргентинский нападающий дважды становился серебряным призером чемпионатов России.

Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).