Футболист сборной Англии Лофтус-Чик не заметил проявлений расизма в России

Игрок также отметил, что удовлетворен условиями проживания в отеле и тренировочной площадкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Рубен Лофтус-Чик не почувствовал проявлений расизма на чемпионате мира в России. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Ранее английский защитник Дэнни Роуз рассказал агентству AFP, что не взял свою семью на чемпионат мира в Россию из-за боязни проявлений расизма.

"О расизме я вообще не думаю. Решение Дэнни Роуза не привозить семью в Россию - только его выбор. Я приехал играть в футбол. И повторюсь, в России все хорошо", - сказал он и добавил, что в Россию к нему приедет его отец.

Он также добавил, что удовлетворен условиями проживания в отеле и тренировочной площадкой. "В свободное время мы играем в xBox и настольный теннис", - сказал он.

Сборная Англии проживает в отеле в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, а тренируется на стадионе "Спартак" в соседнем Зеленогорске.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).