В молитве принимали участие около 10 игроков команды,

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Команда Египта совершила намаз с уральскими мусульманами в честь Ураза-байрама в отеле DoubleTree by Hilton. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

"Мы приехали, нас хорошо встретили, прочитали пятничную молитву в одном из конференц-залов в отеле. Со всеми вместе мы сели, прочитали проповедь на арабском языке и помолились, передали привет от муфтия шейха Равиля Гайнутдина (глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ - прим. ТАСС), пожелали удачи им в игре. Потом вместе совершили коллективный пятничный намаз, в целом было более 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Мухутдинов сообщил, что в молитве принимали участие около 10 игроков команды, также тренеры и представители FIFA в Египте. По его словам, перед намазом уральские мусульмане рассказали сборной Египта про город. Он пояснил, что встреча в отеле со сборной была организована через посла Египта. "Мы с ними общались до прилета и готовились заранее, официально вели переписку, и они сейчас обратились к муфтию Равилю Гайнутдину. После со мной связался международный отдел и пригласил нас", - сообщил он.

Мухутдинов дополнил, что на молитве присутствовал нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах. "Мы отдельно с ним пообщались. Поздравили с праздником друг друга. Они очень обрадовались, что к ним смог приехать представитель мусульман. Всем мусульманам передали привет через нас", - рассказал собеседник агентства.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

15 июня отмечается один из главных дней мусульманского календаря - Ураза-байрам, праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан.