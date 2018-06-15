Более 20 иностранных дипломатов из восьми стран прибудут на Урал на матчи ЧМ-2018

Сообщается, что они приедут для обеспечения всесторонней помощи болельщикам и командам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более двух десятков сотрудников консульских учреждений из восьми стран прибудут в Екатеринбург на матчи ЧМ-2018, которые пройдут на Урале. Дипломаты приедут для обеспечения всесторонней помощи болельщикам и командам, сообщил в пятницу ТАСС сообщил официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Ожидается визит порядка 20 иностранных дипломатов. Это сотрудники МИДов Японии, Швеции, Франции, Уругвая, Сенегала, Перу, Мексики и Египта", - сказал он.

Также Харлов пояснил, что они приезжают на Урал для обеспечения всесторонней поддержки и помощи иностранным гостям Екатеринбурга. "Эта работа будет вестись в добавок к работе консульских и дипломатических учреждений иностранных государств и почетных консулов, аккредитованных в Екатеринбурге", - заключил представитель МИД.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).