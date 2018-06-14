Президент "Локомотива" Геркус: Головин был бесподобен в матче открытия ЧМ-2018

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин был лучшим игроком в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии. Такое мнение высказал президент московского "Локомотива" Илья Геркус, чьи слова приводит "Газета.Ru".
В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия мирового первенства. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Головин забил мяч и стал автором двух голевых передач.
"Считаю, что лучшим игроком матча стал Головин, - сказал Геркус. - Он был просто бесподобен. Полузащитник проявил себя настоящим мотором команды, был ее сердцем. Думаю, все со мной будут согласны".
Президент "Локомотива" также назвал ключевые факторы победы российской команды. "Во-первых, все ребята очень хотели играть, причем играть качественно, успешно. Во- вторых, поддержка переполненных "Лужников" была поистине замечательной. О таком результате в матче открытия чемпионата даже мечтать не приходилось, это историческое достижение", - отметил Геркус.
На групповом этапе чемпионата мира сборная России также сыграет с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.