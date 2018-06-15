Нижегородский мэр намерен наградить земляка Черышева за два гола в матче ЧМ-2018

Владимир Панов обещал подойти к награждению творчески

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал подойти творчески к награждению футболиста сборной России Дениса Черышева, который забил два гола в ворота команды из Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

Матч открытия турнира прошел в четверг в Москве на стадионе "Лужники" и завершился победой россиян со счетом 5:0. По голу на свой счет записали также Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

"Я постараюсь, безусловно, сделать все возможное, чтобы с ним встретиться и просто по-человечески обнять за то, что нижегородец забил два гола. Как нашего соотечественника, дорогого нижегородца, отблагодарить - мы подойдем к этому более творчески", - сказал Панов.

В следующем матче сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта. 25 июня подопечные Станислава Черчесова в Самаре сыграют с уругвайцами.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах.