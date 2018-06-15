Сборные Коста-Рики и Сербии встретятся в матче группового этапа, игра состоится 17 июня на "Самара- Арене"

ТАСС, 15 июня. Российский арбитр Тихон Калугин назначен резервным судьей на матче чемпионата мира по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Коста-Рики и Сербии встретятся в матче группового этапа. Встреча состоится 17 июня на "Самара- Арене".

Калугин является арбитром ФИФА с 2001 года. 43-летний судья известен благодаря работе на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Всего в список судей на чемпионат мира - 2018 вошли три россиянина - Сергей Карасев (главный судья), Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба - ассистенты).

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля.