ТАСС рассказывает о шансах знаменитого форварда на завоевание заветного титула чемпиона мира

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси 16 июня в составе сборной Аргентины проведет первый матч чемпионата мира против команды Исландии. Мировое первенство станет четвертым в карьере форварда, который до сих пор не сумел завоевать титул чемпиона мира.

Четыре года назад в Бразилии аргентинцы добрались до финала, где уступили в дополнительное время соперникам из Германии. Месси вновь остался без титула, дважды затем проиграв в финалах чемпионатов Южной Америки. Его единственным трофеем на уровне сборных остается победа на Олимпиаде 2008 года, где выступают, по сути, молодежные команды. Последний шанс Можно ли Месси считать великим футболистом? На этот вопрос ответить куда сложнее, чем самому Лео обыграть трех соперников и пробить с линии штрафной в дальний угол — такой незамысловатый фокус он проделывал десятки раз. Великими принято считать бразильца Пеле и другого аргентинского кудесника — Диего Марадону. В отличие от Месси они выигрывали чемпионаты мира. Пеле — так и вовсе трижды, потому королем футбола считается именно он. Месси чемпионом мира пока не стал. И турнир в России, наверное, последняя возможность для Лео исправить это недоразумение. Через неделю ему исполнится 31 год, в 2022-м будет 35, его участие и в следующем турнире исключать нельзя, однако вряд ли он сыграет в Катаре в ранге суперзвезды. Да и есть немалая вероятность, что в случае неудачи на турнире в России Месси окончательно уйдет из сборной. Победа в нынешнем чемпионате мира — возможность еще и опровергнуть распространенное мнение, что в современном футболе одному человеку выиграть такой турнир невозможно. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике Диего Марадона показывал такую игру, что, казалось, партнеры ему и не нужны. Он забивал после проходов с центра поля и даже рукой (при том, что, даже нарушив правила, при своем росте 167 см перепрыгнул аргентинского защитника и вратаря). Пусть даже в ярком финале против сборной Германии (3:2) отличились другие аргентинские игроки, общепринято даже в самой Аргентине считать, что тот турнир в Мексике выиграл Марадона. Но в 80-е годы был совершенно другой футбол. 30 с лишним лет назад редко кто играл в "закрытый" футбол, сейчас это едва ли не главное оружие команд, у которых Месси или Криштиану Роналду в составе нет. Ставить "автобус" фаворитам научились все. В 80-е годы Кубок европейских чемпионов выигрывали команды из Румынии и Югославии, что сейчас невозможно. Серьезно вырос уровень сильнейших и клубов и сборных, и при такой конкуренции выиграть чемпионат мира в одиночку не способен даже Месси. Великий, но в клубе Лионель уже стал величайшим футболистом в истории "Барселоны" и испанского чемпионата. За карьеру он забил более 600 голов, в нынешнем сезоне вновь выиграв спор бомбардиров в Испании — 34 гола (и это далеко не рекорд). Но даже один из самых успешных европейских клубов последнего десятилетия, "Барселона" нередко испытывает "мессизависимость" — когда игра у Лео не идет, неудачно действует и вся команда. "Если уж у нашего маленького гения ничего не получается, что от нас ждать?" — такое нередко читается во взглядах товарищей Месси.

При этом в клубе у него партнеры, которые понимают Лео с полуслова, — особенно Луис Суарес. Родись он на другом берегу залива Ла-Плата и выступай за сборную Аргентины, она стала бы сильнее в разы. На деле же выходит, что, если убрать Лео, сборную Аргентины никто не причислит к фаворитам — даже в самой стране танго и прекрасного мяса. В отборочном турнире к чемпионату мира сборная Аргентины как никогда была близка к провалу. В последней игре в гостях с командой Эквадора ей была необходима лишь победа — и ее добыл Месси, забив трижды. Дело было сделано, однако так невразумительно аргентинцы не играли никогда, раздарив очки всем аутсайдерам и забив всего 19 голов в 18 отборочных матчах. Хотя в Аргентине всегда был прекрасный выбор игроков, наставник команды Хорхе Сампаоли привез в Россию тех, кто за команду играл и в отборочном цикле. В отличие от той же сборной Бразилии, где, помимо Неймара есть целая россыпь звезд европейского уровня, аргентинцы в последние годы явно "измельчали". В команде достаточно игроков крепкого среднего уровня, а помогать Лео, по сути, некому. Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро, у которых норма — от 20 голов за сезон в топ-чемпионатах Европы, регулярно проваливают матчи за национальную команду. Кубок Америки обычно проводится раз в четыре года, но, как будто в подарок Месси, в 2015 и 2016 годах было организовано два турнира кряду. Казалось бы, отличный шанс для финалиста чемпионата мира 2014 года. В полуфинале проходившего в Чили турнира 2015 года аргентинцы разгромили соперников из Парагвая — 6:1, но в решающей игре с хозяевами не забили ни разу, а в серии пенальти отличился лишь Месси. Через год Кубок Америки прошел уже в США, но завершился для сборной Аргентины привычно — поражением в серии пенальти от чилийцев, причем и Лео на сей раз свою попытку не использовал. Разочарование Месси было столь сильно, что он объявил об уходе из сборной, и вернуть его удалось лишь новому тренеру Хорхе Сампаоли, а также мольбами всей страны.

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Остался ради чемпионата мира Главной причиной для Месси остаться в национальной команде, конечно, был предстоящий чемпионат мира. Ранее Месси проиграл на Кубке Америки 2007 и 2011 годов, причем каждый раз играл ниже своего привычного уровня. Но победа на чемпионате континента — это лишь локальный успех, хотя для Лео и он был бы очень важен. Впервые Месси приехал на мировое первенство в 2006 году — лишь по ходу турнира в Германии ему исполнилось 19. Он был всего лишь надеждой — но не звездой и даже не носил 10-й номер и не выходил в основном составе. Но сумел забить гол — в лучшем матче аргентинцев на турнире, когда они разгромили соперников из Сербии и Черногории со счетом 6:0. В 1/4 финала команда Хосе Пекермана проиграла по пенальти хозяевам, а Лео даже не появился в этом матче на поле. Через четыре года в ЮАР сборную Аргентины привез Марадона. Легендарному футболисту так и не удалось стать хорошим тренером, хотя попыток он не бросает до сих пор. 23-летний Месси уже был в статусе суперзвезды, годом ранее получив свой первый "Золотой мяч" лучшему футболисту планеты. Аргентинцы одержали четыре победы подряд, но в том же четвертьфинале снова проиграли немцам. На сей раз — 0:4. Месси провел все пять матчей, но не забил ни разу, больше подыгрывая партнерам по атаке — Игуаину и Карлосу Тевесу. В 2014 году роль Месси в сборной Аргентины уже стала выдающейся. На сей раз он брал всю игру на себя, забив четыре гола уже на групповой стадии, где аргентинцы выиграли все три матча — у команд Боснии и Герцеговины (2:1), Ирана (1:0) и Нигерии (3:2). В первых матчах плей-офф с соперниками из Швейцарии и Бельгии аргентинцы побеждали со счетом 1:0, причем забивали главные, после Месси, звезды команды — Анхель Ди Мария и Игуаин.

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