Нападающий Леки: австралийцы рассчитывают победить французов на ЧМ за счет командной игры

Сборная Австралии сыграет с командой Франции в субботу на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии рассчитывать одержать сенсационную победу над французами в матче чемпионата мира по футболу за счет слаженной командной игры. Об этом на пресс-конференции заявил нападающий национальной команды Мэттью Леки.

В субботу на "Казань-Арене" сборная Австралии сыграет с командой Франции.

"Мы прекрасно знаем, что французские футболисты выступают за лучшие клубы мира, и на бумаге это выглядит впечатляюще. Но мы подготовились к матчу именно как команда, единая команда, мы не отделяем друг друга. Это может позволить нам добиться необходимого результата завтра. Важно быть сплоченными", - сказал Леки.

"Мы хотели бы выйти из группы и хорошо сыграть завтра", - заметил он.

Нападающий вспомнил, что в прошлом году он уже приезжал в Россию для участия в Кубке конфедераций. "Это позволяет иметь реальные представления о стране, это было полезным опытом. Тогда и сейчас мы чувствуем сердечное к себе отношение", - заметил он.

Сборная Австралии прилетела в Казань 10 июня. Команда живет на базе хоккейного клуба "Ак Барс" и тренируется на стадионе "Трудовые резервы". На чемпионате мира сборная Австралии сыграет в группе С, где кроме французов ее соперниками станут сборные Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).