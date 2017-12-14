СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Сочи стал первым городом, где проходит Welcome Foodball Cup - передвижной гастрономический фестиваль, который позволяет болельщикам чемпионата мира попробовать кухню российских регионов. В Олимпийском парке в пятницу, накануне матча группового этапа Испания - Португалия, можно было отведать мурманскую треску, московские калачи, бурятские позы и мармелад из черноморского винного винограда.

Изначально планировалось, что в 11 фудтраках (автофургонах-ресторанах "ГАЗ", собранных специально к фестивалю) будет представлена кухня 11 регионов, принимающих чемпионат мира, а еще в одном - вкусности из прочих регионов. Однако заявок, по словам координатора федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой, было так много, что в итоге решили в каждом городе приглашать новых рестораторов. "В итоге получается очень колоритная палитра, - сообщила она ТАСС. - Где-то в пути передвижные печки для удмуртских перепечей. Зато уже есть бурятская буузная (бууз - бурятское название "поз" - прим. ТАСС), чемпион европейского стритфуд фестиваля будет кормить мурманской треской, будет и черноморская рыба. Самый короткий путь, чтобы рассказать о себе - это показать еду, которая умещается в одной руке. Чемпионат - это шанс рассказать всему миру о кухне России и развенчать стереотипы о стране блинов, икры и борща", - отметила Шаповалова. Фастфуд-калачи "Это калач, у него есть специальная ручка, за которую его можно держать и есть. Вот так вот!", - около московского фудтрака гостей из Швейцарии учат, как правильно есть русскую национальную выпечку.

Швейцарцы, которые сначала держат калачи, как обычные пирожки, удивляются русской находчивости и перехватывают их правильно, оказывается, так действительно удобнее. "Вкусно очень! Мне нравится", - делится впечатлениями один из туристов. Калачи для фестиваля пекли всю ночь. Они похожи на замки: печеная основа - сумка - размером где-то с ладонь и круглая крепкая ручка. Сумка разделяется надвое, в нее кладут начинку. Когда основу съедают, шутит совладелец проекта "Калачи Москвичи" Кирилл Крынжин, то "официально доходят до ручки", и с этого момента ручку советуют макать в специальный соус - так она еще вкуснее. "В каждой стране есть что-то свое. Мы сели и подумали: вот во Франции есть круассаны и багет, на основе которых они готовят все сендвичи, брецель есть в Германии, в Италии - панини… Ну и мы не стали изобретать велосипед, взяли наш калач, только сделали современную интерпретацию", - рассказал Крынжин корреспонденту ТАСС. Ассортимент калачей весьма разнообразен. "Есть аналог сендвича: буженина, лист салата, помидор, специальный сливочный соус на основе хрена; есть курица, которая готовится по определенному рецепту и больше четырех часов томится в русской печке; есть паштет из кролика. Сами калачи выпекаем не в русской печи, но в пароконвектоматах - это профессиональные электрические печи с паром и другими параметрами", - добавил собеседник. Рыба северная и южная Холодная солоноватая треска с кислинкой (благодаря трем каплям бальзамического уксуса) и горячая соленая картошка хорошо расходятся даже в сочинскую жару. Готовит рыбу владелец калиниградского "Белов Бара" Александр Белов по поморскому рецепту: маринует треску с перцем и крупной морской солью. В уличном формате блюдо, по его словам, не уступает ресторанному - только рыбу нужно нарезать более мелкими кусочками, чтобы было удобно есть, класть меньше соли, чтобы не пересолить, и мариновать всего одни сутки, а не двое. "Мы сами мурманчане, и в Мурманске треска - самый любимый продукт. Мы по такому рецепту дома делаем, и он предельно простой. Такая треска - это только мурманская; пробовал работать с балтийской, но она совсем другая: море разное, и рыба разная", - уточнил Белов. На фестивале представлена и черноморская барабулька. Уже готовые рыбки упакованы в небольшие коробочки - по формату это напоминает картофель фри. От кубанской кухни представлены сразу несколько блюд, в том числе пельмени с разными мясными начинками и вареники с вишней. Шаповалова отметила, что при подготовке фестиваля в Сочи особое внимание уделялось кубанской и черноморской кухням, "чтобы гости почувствовали вкус региона". "Бренд черноморской кухни очень важен, потому что на Черном море у нас не только наши курорты, но и Болгария, и Турция", - добавила она. Не хуже Франции Новороссийский ресторан "Шато Пино" расположен среди лавандовых полей и виноградников на берегу Черного моря. По словам управляющей комплексом Лии Белоконь, это единственный в РФ ресторан, где есть своя улиточная ферма.