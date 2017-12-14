Фастфуд-калачи

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Сочи стал первым городом, где проходит Welcome Foodball Cup - передвижной гастрономический фестиваль, который позволяет болельщикам чемпионата мира попробовать кухню российских регионов. В Олимпийском парке в пятницу, накануне матча группового этапа Испания - Португалия, можно было отведать мурманскую треску, московские калачи, бурятские позы и мармелад из черноморского винного винограда.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. В каждом из них вы можете встретить болельщиков из-за рубежа. Какие советы вы можете им дать и как объяснить, где находится метро – в инфографике ТАСС.
Изначально планировалось, что в 11 фудтраках (автофургонах-ресторанах "ГАЗ", собранных специально к фестивалю) будет представлена кухня 11 регионов, принимающих чемпионат мира, а еще в одном - вкусности из прочих регионов. Однако заявок, по словам координатора федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой, было так много, что в итоге решили в каждом городе приглашать новых рестораторов.
"В итоге получается очень колоритная палитра, - сообщила она ТАСС. - Где-то в пути передвижные печки для удмуртских перепечей. Зато уже есть бурятская буузная (бууз - бурятское название "поз" - прим. ТАСС), чемпион европейского стритфуд фестиваля будет кормить мурманской треской, будет и черноморская рыба. Самый короткий путь, чтобы рассказать о себе - это показать еду, которая умещается в одной руке. Чемпионат - это шанс рассказать всему миру о кухне России и развенчать стереотипы о стране блинов, икры и борща", - отметила Шаповалова.
"Это калач, у него есть специальная ручка, за которую его можно держать и есть. Вот так вот!", - около московского фудтрака гостей из Швейцарии учат, как правильно есть русскую национальную выпечку.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.
Швейцарцы, которые сначала держат калачи, как обычные пирожки, удивляются русской находчивости и перехватывают их правильно, оказывается, так действительно удобнее. "Вкусно очень! Мне нравится", - делится впечатлениями один из туристов.
Калачи для фестиваля пекли всю ночь. Они похожи на замки: печеная основа - сумка - размером где-то с ладонь и круглая крепкая ручка. Сумка разделяется надвое, в нее кладут начинку. Когда основу съедают, шутит совладелец проекта "Калачи Москвичи" Кирилл Крынжин, то "официально доходят до ручки", и с этого момента ручку советуют макать в специальный соус - так она еще вкуснее.
"В каждой стране есть что-то свое. Мы сели и подумали: вот во Франции есть круассаны и багет, на основе которых они готовят все сендвичи, брецель есть в Германии, в Италии - панини… Ну и мы не стали изобретать велосипед, взяли наш калач, только сделали современную интерпретацию", - рассказал Крынжин корреспонденту ТАСС.
Ассортимент калачей весьма разнообразен. "Есть аналог сендвича: буженина, лист салата, помидор, специальный сливочный соус на основе хрена; есть курица, которая готовится по определенному рецепту и больше четырех часов томится в русской печке; есть паштет из кролика. Сами калачи выпекаем не в русской печи, но в пароконвектоматах - это профессиональные электрические печи с паром и другими параметрами", - добавил собеседник.
Холодная солоноватая треска с кислинкой (благодаря трем каплям бальзамического уксуса) и горячая соленая картошка хорошо расходятся даже в сочинскую жару. Готовит рыбу владелец калиниградского "Белов Бара" Александр Белов по поморскому рецепту: маринует треску с перцем и крупной морской солью. В уличном формате блюдо, по его словам, не уступает ресторанному - только рыбу нужно нарезать более мелкими кусочками, чтобы было удобно есть, класть меньше соли, чтобы не пересолить, и мариновать всего одни сутки, а не двое.
"Мы сами мурманчане, и в Мурманске треска - самый любимый продукт. Мы по такому рецепту дома делаем, и он предельно простой. Такая треска - это только мурманская; пробовал работать с балтийской, но она совсем другая: море разное, и рыба разная", - уточнил Белов.
На фестивале представлена и черноморская барабулька. Уже готовые рыбки упакованы в небольшие коробочки - по формату это напоминает картофель фри. От кубанской кухни представлены сразу несколько блюд, в том числе пельмени с разными мясными начинками и вареники с вишней.
Шаповалова отметила, что при подготовке фестиваля в Сочи особое внимание уделялось кубанской и черноморской кухням, "чтобы гости почувствовали вкус региона". "Бренд черноморской кухни очень важен, потому что на Черном море у нас не только наши курорты, но и Болгария, и Турция", - добавила она.
Новороссийский ресторан "Шато Пино" расположен среди лавандовых полей и виноградников на берегу Черного моря. По словам управляющей комплексом Лии Белоконь, это единственный в РФ ресторан, где есть своя улиточная ферма.
"Мы представляем наш монопродукт: паштет из улиток, консервированное мясо и эскарго (деликатесное французское блюдо - прим. ТАСС). Эскарго у нас заранее готовы, они уже в соусе - получился такой полуфабрикат, который осталось только разогреть", - рассказала представитель комплекса.
В рамках фестиваля прошла презентация винного мармелада из Абрау-Дюрсо - поселка в пригороде Новороссийска, где базируется одноименный производитель игристых вин, владеющий обширными виноградниками. "Такой бренд, как вина Кубани, было очень сложно показать в рамках фестиваля, одно из условий которого - никакого алкоголя. А мармелад и по запаху, и по вкусу - это вино каберне, только без алкоголя", - сказала координатор фестиваля Шаповалова.
Кроме того, можно попробовать выращенных на краснодарских фермах устриц и мидий. Предприниматели занимаются разведением этих деликатесных моллюсков в Черном море уже много лет, и оба продукта давно считаются элементом черноморской кухни.
Представлены в Сочи и традиционные осетинские пироги. "Эти пироги приготовили осетинки, из осетинских продуктов, по традиционным рецептам, - рассказывает руководитель отдела маркетинга владикавказской фирмы "Дюбуа" Виктория Степанюк, - а потом пироги подвергли шоковой заморозке, и храниться они могут до полугода. Пироги с шестью начинками: говядина, осетинский сыр (на специальной закваске на говяжьем желудке), картофель и сыр, капуста, капуста и говядина, сыр и листья свеклы - кисленький такой своеобразный вкус. Сюда пироги привезли в фурах- рефрижераторах из Владикавказа, мы их разогреем, разрежем, и они будут, как свежеиспеченные".
Свою выпечку - курники с разными начинками - предложила и Ростовская область, причем специально для футбольных фанатов сделали несколько курников в форме футбольного мяча. Татарстанские повара предлагали вариации на тему курортного шашлыка - баранину с маринованным виноградом в лаваше.
Бурятский ресторан из сочинского этнокомплекса кормил гостей буузами с тремя мясными начинками: бараниной, говядиной или говядиной со свининой. "У бурятов все мясное - это заложено в культуре, потому что народ кочевой и мясо добыть легче", - рассказал повар Бабу Жигмитов.
Большим спросом пользовались компоты из кизила и фейхоа, выращенных в Сочи, а также произведенное в Краснодарском мороженое - его давно полюбили не только в России, но и за рубежом, большие партии отправляются в Китай и другие азиатские страны.
Китайские болельщики, попробовав мороженое в Сочи, остались довольны. "Мы взяли мороженое с черной смородиной, оно очень вкусное. Дома мы тоже едим мороженое. Но российское, правда, ни разу не попадалось", - поделились впечатлениями с ТАСС туристы.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где состоятся игры Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Также в Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.