Бразильским и швейцарским фанатам в аэропорту Платов подарят папахи и споют песни

Болельщиков также ждет музыкально- интерактивная программа, сувениры, традиционные конкурсы и забавы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Масштабной акцией Gentlefan встретят в Ростове-на-Дону прилетевших в аэропорт Платов болельщиков из Бразилии и Швейцарии - иностранцев поприветствуют донские казаки верхом на лошадях. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"В воскресенье днем 17 июня в Ростовской области на концертной площадке "Центр Донского гостеприимства", расположенной перед аэропортом Платов, пройдет самая масштабная за всю историю ее проведения акция гостеприимства Gentlefan. Болельщиков из Бразилии и Швейцарии будут встречать донские казаки, в том числе и верхом на лошадях, а также творческие коллективы из Аксайского района Ростовской области", - уточнили в пресс-службе.

Поприветствовать иностранных гостей приедет губернатор региона Василий Голубев. Болельщиков также ждет музыкально- интерактивная программа, сувениры, традиционные конкурсы и забавы. Бразильцам и швейцарцам предложат нарубить шашкой капусты и испытать себя в состязаниях с коромыслом.

"Болельщиков угостят традиционными донскими блюдами и напитками. В завершении праздника зарубежным гостям на память о ростовской земле подарят казачьи фуражки и папахи", - добавили в пресс-службе.

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу прохолит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.