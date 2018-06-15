Дожди прогнозируют в Сочи в первые дни ЧМ-2018

Из данных синоптиков следует, что до конца дня в Сочи продержится 30-градусная жара

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Погода в Сочи в первые дни чемпионата мира по футболу будет дождливой, осадки возможны уже во время пятничного матча между сборными Испании и Португалии, следует из данных Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"[В первые дни чемпионата] будут дожди", - сказала ТАСС представитель гидрометцентра.

Из данных синоптиков следует, что до конца дня в Сочи продержится 30-градусная жара, но после 22:00, как раз во время матча испанцев и португальцев, возможен небольшой дождь и ветер скоростью до 12 метров в секунду. При этом сильные дожди и грозы прогнозируются в последующие двое суток - 16 и 17 июня. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше плюс 28 градусов, возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня). В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).