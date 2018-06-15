О музее-заповеднике М.А.Шолохова

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июня, 15:15
Более 400 экспонатов из музея Шолохова впервые привезли в Ростов-на-Дону во время ЧМ-2018
Ближайшие матчи
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
15 июня, 21:00
Групповой этап
ПортугалияИспания
16 июня, 13:00
Групповой этап
ФранцияАвстралия
расписание всех игр
В их числе оказались диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, полученные писателем за роман "Тихий Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Более 400 экспонатов из центральной усадьбы писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области, никогда ранее не покидавших станицу, впервые представлены в "Шолохов-центе" в Ростове-на-Дону на выставке, приуроченной к чемпионату мира по футболу.

"Многие вещи в этой экспозиции не видели никакие города и страны, кроме самой Вешенской и дома, в котором они находились и будут находиться всегда. Счастливое стечение обстоятельств - то, что дом закрыт на серьезнейшую реставрацию - дает возможность знакомить ростовчан и, конечно, гостей чемпионата, с теми вещами, которые раньше можно было увидеть только в самой станице", - сказал, открывая выставку "Дон.Шолохов.Россия", депутат Госдумы, внук писателя Александр Шолохов.

Как сообщила директор музея-заповедника Ольга Анистратенко, в настоящее время в "Шолохов-центре" представлены более 400 экспонатов, которые никогда не вывозились из центральной усадьбы музея. "К закрытию [чемпионата] мы обновим эту выставку, чтобы это не была некая статичная история. Она будет работать до 30 сентября", - добавила Анистратенко.

В экспозиции "Дон.Шолохов.Россия" представлены, в частности, диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, которую Шолохов получил в 1965 году за роман "Тихий Дон", вечерние туалеты, в которых писатель и его семья были на церемонии вручения награды в Стокгольме, рукописи "Тихого Дона", а также мебель, одежда, чайный сервиз, который использовался во время приезда гостей, памятные подарки, в том числе сувенир "Богатыри и матрешки", символизирующий большую семью Шолоховых.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, "Шолохов-центр" стал одной из знаковых точек на карте культурных мероприятий в Ростове-на- Дону в период проведения ЧМ-2018.

"Уверен, что выставка вызовет огромный интерес не только у любителей творчества Шолохова, но и у огромного круга посетителей, особенно в период проведения ЧМ-2018, это и ростовчане, и более 200 тысяч гостей, которые в течение двух недель приедут на чемпионат", - сказал он.

О музее-заповеднике М.А.Шолохова

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова создали в 1984 году в Ростовской области, является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. В состав Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 объектов культурного наследия регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы, 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Футболист сборной Англии Лофтус-Чик не заметил проявлений расизма в России
15 июня, 16:30
Нижегородский мэр намерен наградить земляка Черышева за два гола в матче ЧМ-2018
15 июня, 16:04
Президент "Локомотива" Геркус: Головин был бесподобен в матче открытия ЧМ-2018
15 июня, 16:03
Нападающий Леки: австралийцы рассчитывают победить французов на ЧМ за счет командной игры
15 июня, 15:43
Тренер ван Марвейк отказался комментировать разгром саудовцев, которых вывел на ЧМ-2018
15 июня, 15:35
Дожди прогнозируют в Сочи в первые дни ЧМ-2018
15 июня, 15:16
Реакция мировых СМИ на церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу
15 июня, 15:03
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White