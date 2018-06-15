О музее-заповеднике М.А.Шолохова

В их числе оказались диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, полученные писателем за роман "Тихий Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Более 400 экспонатов из центральной усадьбы писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области, никогда ранее не покидавших станицу, впервые представлены в "Шолохов-центе" в Ростове-на-Дону на выставке, приуроченной к чемпионату мира по футболу.

"Многие вещи в этой экспозиции не видели никакие города и страны, кроме самой Вешенской и дома, в котором они находились и будут находиться всегда. Счастливое стечение обстоятельств - то, что дом закрыт на серьезнейшую реставрацию - дает возможность знакомить ростовчан и, конечно, гостей чемпионата, с теми вещами, которые раньше можно было увидеть только в самой станице", - сказал, открывая выставку "Дон.Шолохов.Россия", депутат Госдумы, внук писателя Александр Шолохов.

Как сообщила директор музея-заповедника Ольга Анистратенко, в настоящее время в "Шолохов-центре" представлены более 400 экспонатов, которые никогда не вывозились из центральной усадьбы музея. "К закрытию [чемпионата] мы обновим эту выставку, чтобы это не была некая статичная история. Она будет работать до 30 сентября", - добавила Анистратенко.

В экспозиции "Дон.Шолохов.Россия" представлены, в частности, диплом и медаль лауреата Нобелевской премии, которую Шолохов получил в 1965 году за роман "Тихий Дон", вечерние туалеты, в которых писатель и его семья были на церемонии вручения награды в Стокгольме, рукописи "Тихого Дона", а также мебель, одежда, чайный сервиз, который использовался во время приезда гостей, памятные подарки, в том числе сувенир "Богатыри и матрешки", символизирующий большую семью Шолоховых.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, "Шолохов-центр" стал одной из знаковых точек на карте культурных мероприятий в Ростове-на- Дону в период проведения ЧМ-2018.

"Уверен, что выставка вызовет огромный интерес не только у любителей творчества Шолохова, но и у огромного круга посетителей, особенно в период проведения ЧМ-2018, это и ростовчане, и более 200 тысяч гостей, которые в течение двух недель приедут на чемпионат", - сказал он.

О музее-заповеднике М.А.Шолохова

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова создали в 1984 году в Ростовской области, является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. В состав Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 объектов культурного наследия регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы, 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.