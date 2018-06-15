Планируется, что игру Египет - Уругвай посетит порядка 30 тыс. болельщиков из 30 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Египта и Уругвая перед началом футбольного матча сборных этих стран утроили песенный баттл рядом со стадионом "Екатеринбург- Арена", где пройдет игра. Громкие песни в стиле хип-хопа и рэпа привлекли и российских болельщиков, которые "разбавляли" необычный хор кричалками "Оле-оле-оле, Россия вперед!", передает корр. ТАСС.

Первыми на улицах Екатеринбурга запели болельщики сборной Уругвая. Под барабаны и дудки они пели о любви к своей родине, о том, что "Уругвай никогда не сдается". К поющим уругвайцам присоединились египетские "фараоны" - мужчины в колоритном одеянии. Они начали на арабском языке подпевать уругвайцам, сначала немного робко, а затем уже во весь голос. Кто-то из болельщиков крикнул "баттл" и на улице Репина недалеко от стадиона начался импровизированный песенный конкурс, который длился около получаса. Поющих болельщиков периодически на несколько минут заглушали волонтеры, которые через громкоговоритель озвучивали справочную информацию. Не могли остаться в стороне и российские болельщики. "Оле-оле-оле Россия вперед!", - начал петь житель Екатеринбурга Михаил. Его мотив подхватили и египтяне с уругвайцами, правда в последней строчке песни все прокричали свою страну. "Очень смешно получилось", - поделилась впечатлениями с корр. ТАСС жительница Екатеринбурга Мария Упатова, которая пришла на матч в образе русской матрешки. "Я считаю, что песня сближает человека, а сегодня победила дружба", - отметила девушка. Такого же мнения и придерживались участники музыкального баттла. Болельщики двух стран уже подружились и договорились, что всех устроит счет 1:1. Селфи с Лениным В Екатеринбург утром в пятницу прибыл первый поезд с болельщиками на матч. Полиция, сотрудники вокзала и волонтеры уже стояли на перроне и были в полной готовности. "Мы можем им помочь по различным вопросам. Могу предоставить полезные сайты, ознакомить с информацией, где жить, где такси взять, ознакомить с информацией по бесплатным билетам", - поделился один из встречающих волонтеров Александр.

Болельщики, которые прибыли на первом поезде из Москвы в Екатеринбург, признались, что основная масса пассажиров была из Египта. "В поезде из Москвы ехало процентов 90 египтян, процентов восемь - уругвайские болельщики, процента два - русские. После игры сборных России и Саудовской Аравии мы праздновали победу в вагоне-ресторане. Все отмечали и пели национальные песни", - сообщил один из болельщиков Кирилл Бедрин. Он признался, что египтяне верят в свою команду. "После игры между сборными России и Саудовской Аравией стали с уважением относиться к нам, все поздравляют, доброжелательная атмосфера", - пояснил болельщик из России. Болельщик из Египта Карим Мухамед заявил, что верит в положительный результат матча с уругвайцами. "Либо наша победа, либо ничья", - сказал он. Прибыв в Екатеринбург, болельщики первым делом отправились в центр города на площадь 1905 года. Египтяне хотели сделать селфи на фоне памятника Ленину. Во время прогулки по городу болельщики немного жаловались на суровую уральскую погоду - в Екатеринбурге в пятницу плюс 14, облачно, небольшой ветер. По данным синоптиков, температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Несмотря на прохладу, египтяне и уругвайцы массово прогуливались по городу и восхищались им. "Я впервые в России, у вас очень уютный город, дружелюбные жители. Я люблю свою страну, сделаю все для нее, поэтому решил раскрасить свою голову в цвет национального флага. Я полагаю, что сборная Египта выиграет сегодня, что Салах выйдет на поле, но не с начала матча", - рассказал египетский болельщик Хусейн Митуалли.

Русские красавицы вместе с египетскими фараонами в Екатеринбурге pic.twitter.com/gIeT0DTvjF — Marina Sheina (@MarinaSheina1) 15 июня 2018 г.

"Мы готовы к вечеринке, мы хотим выиграть, и я уверен - мы заберем кубок домой. Мы стали первыми чемпионами мира в 1930-м, затем выиграли в Бразилии в 1950-м, мы были олимпийскими чемпионами, то есть, мы первые во всем. Англичане сделали футбол популярным, но мы всех "порвали", - отметил болельщик сборной Уругвая Мальяда Басу, приехавший на матч из Вашингтона. Особый праздник Для фанатов сборной Египта 15 июня особый праздник - день рождения нападающего египетской сборной Мохаммеда Салаха, которому исполнилось 26 лет. За несколько часов до начала матча центр Екатеринбурга загудел песнями и криками футбольных фанатов. Нарядные болельщики "Фараонов" заполонили центральную пешеходную улицу Вайнера, там непрерывно звучали песни в поддержку сборной и поздравления ее лидеру Салаху. Египетские болельщики подготовили для Салаха особый подарок - в течение 26 минут первого тайма предстоящего матча они будут петь для нападающего "Ливерпуля" поздравительную песню. Практически каждый второй болельщик сборной Египта принес с собой плакат или баннер с поздравлениями форварду команды и словами поддержки.