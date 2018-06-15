Селфи с Лениным

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15 июня, 14:59
Болельщики сборных Уругвая и Египта устроили песенный баттл перед матчем в Екатеринбурге
Болельщики сборной Египта у стадиона "Екатеринбург Арена"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Планируется, что игру Египет - Уругвай посетит порядка 30 тыс. болельщиков из 30 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Египта и Уругвая перед началом футбольного матча сборных этих стран утроили песенный баттл рядом со стадионом "Екатеринбург- Арена", где пройдет игра. Громкие песни в стиле хип-хопа и рэпа привлекли и российских болельщиков, которые "разбавляли" необычный хор кричалками "Оле-оле-оле, Россия вперед!", передает корр. ТАСС.

Первыми на улицах Екатеринбурга запели болельщики сборной Уругвая. Под барабаны и дудки они пели о любви к своей родине, о том, что "Уругвай никогда не сдается". К поющим уругвайцам присоединились египетские "фараоны" - мужчины в колоритном одеянии. Они начали на арабском языке подпевать уругвайцам, сначала немного робко, а затем уже во весь голос. Кто-то из болельщиков крикнул "баттл" и на улице Репина недалеко от стадиона начался импровизированный песенный конкурс, который длился около получаса. Поющих болельщиков периодически на несколько минут заглушали волонтеры, которые через громкоговоритель озвучивали справочную информацию.

Не могли остаться в стороне и российские болельщики. "Оле-оле-оле Россия вперед!", - начал петь житель Екатеринбурга Михаил. Его мотив подхватили и египтяне с уругвайцами, правда в последней строчке песни все прокричали свою страну. "Очень смешно получилось", - поделилась впечатлениями с корр. ТАСС жительница Екатеринбурга Мария Упатова, которая пришла на матч в образе русской матрешки.

"Я считаю, что песня сближает человека, а сегодня победила дружба", - отметила девушка. Такого же мнения и придерживались участники музыкального баттла. Болельщики двух стран уже подружились и договорились, что всех устроит счет 1:1.

Селфи с Лениным

В Екатеринбург утром в пятницу прибыл первый поезд с болельщиками на матч. Полиция, сотрудники вокзала и волонтеры уже стояли на перроне и были в полной готовности. "Мы можем им помочь по различным вопросам. Могу предоставить полезные сайты, ознакомить с информацией, где жить, где такси взять, ознакомить с информацией по бесплатным билетам", - поделился один из встречающих волонтеров Александр.

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Болельщики, которые прибыли на первом поезде из Москвы в Екатеринбург, признались, что основная масса пассажиров была из Египта. "В поезде из Москвы ехало процентов 90 египтян, процентов восемь - уругвайские болельщики, процента два - русские. После игры сборных России и Саудовской Аравии мы праздновали победу в вагоне-ресторане. Все отмечали и пели национальные песни", - сообщил один из болельщиков Кирилл Бедрин.

Он признался, что египтяне верят в свою команду. "После игры между сборными России и Саудовской Аравией стали с уважением относиться к нам, все поздравляют, доброжелательная атмосфера", - пояснил болельщик из России. Болельщик из Египта Карим Мухамед заявил, что верит в положительный результат матча с уругвайцами. "Либо наша победа, либо ничья", - сказал он.

Прибыв в Екатеринбург, болельщики первым делом отправились в центр города на площадь 1905 года. Египтяне хотели сделать селфи на фоне памятника Ленину. Во время прогулки по городу болельщики немного жаловались на суровую уральскую погоду - в Екатеринбурге в пятницу плюс 14, облачно, небольшой ветер. По данным синоптиков, температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Несмотря на прохладу, египтяне и уругвайцы массово прогуливались по городу и восхищались им.

"Я впервые в России, у вас очень уютный город, дружелюбные жители. Я люблю свою страну, сделаю все для нее, поэтому решил раскрасить свою голову в цвет национального флага. Я полагаю, что сборная Египта выиграет сегодня, что Салах выйдет на поле, но не с начала матча", - рассказал египетский болельщик Хусейн Митуалли.

"Мы готовы к вечеринке, мы хотим выиграть, и я уверен - мы заберем кубок домой. Мы стали первыми чемпионами мира в 1930-м, затем выиграли в Бразилии в 1950-м, мы были олимпийскими чемпионами, то есть, мы первые во всем. Англичане сделали футбол популярным, но мы всех "порвали", - отметил болельщик сборной Уругвая Мальяда Басу, приехавший на матч из Вашингтона.

Особый праздник

Для фанатов сборной Египта 15 июня особый праздник - день рождения нападающего египетской сборной Мохаммеда Салаха, которому исполнилось 26 лет.

За несколько часов до начала матча центр Екатеринбурга загудел песнями и криками футбольных фанатов. Нарядные болельщики "Фараонов" заполонили центральную пешеходную улицу Вайнера, там непрерывно звучали песни в поддержку сборной и поздравления ее лидеру Салаху. Египетские болельщики подготовили для Салаха особый подарок - в течение 26 минут первого тайма предстоящего матча они будут петь для нападающего "Ливерпуля" поздравительную песню. Практически каждый второй болельщик сборной Египта принес с собой плакат или баннер с поздравлениями форварду команды и словами поддержки.

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Поздравили Салаха и жители Екатеринбурга. На одной из центральных улиц города уральские журналисты установили большую поздравительную открытку с цветными воздушными шарами на русском и арабском языках в честь дня рождения Салаха. Фанаты из Египта с одобрением восприняли установку арт-объекта и активно фотографировались на его фоне.

В помощь болельщикам

В Екатеринбурге работает 15 городских информационных пунктов для болельщиков ЧМ-2018, сообщила ранее журналистам начальник информационно-туристической службы Екатеринбурга Мария Суетина. Она рассказала, что информационные пункты размещены в аэропорту "Кольцово", на ж/д вокзале, в центре на основных пешеходных маршрутах, в музеях и в метро. Информационные пункты в аэропорту и на железнодорожном вокзале будут работать круглосуточно. Остальные с 10:00 утра до 20:00 по местному времени в течение месяца", - добавила она.

Суетина сообщила, что на информационных пунктах будут работать волонтеры, знающие английский язык, а также каждому обратившемуся будет предложен гид болельщика. В нем 45 страниц. Суетина в беседе с корр. ТАСС добавила, что болельщики, в основном, спрашивают, где находится стадион и площадка фан-зоны, во сколько начнется матч. По ее словам, большинство хорошо говорят по-английски.

Планируется, что игру Египет - Уругвай посетит порядка 30 тыс. болельщиков из 30 стран. В группе A также выступают команды России и Саудовской Аравии, в матче открытия турнира 14 июня хозяева разгромили соперника со счетом 5:0. 

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