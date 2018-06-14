Турнир стартовал 14 июня с победы сборной России над командой Саудовской Аравии

Российские футболисты победили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матчу предшествовала красочная церемония открытия с участием мировых звезд. Реакция зарубежных СМИ на игру и организацию турнира в целом — в материале ТАСС. Великобритания The Times: "Чемпионат мира начался в России в такой атмосфере веселья и доброжелательности, что даже самые ярые пропагандисты Кремля с трудом могли поверить в свою удачу. Тон задали тысячи ярко разодетых и радостных фанатов, большинство которых составляли латиноамериканцы. Они заполнили центр Москвы и улицы вокруг стадиона "Лужники" перед стартовым матчем России против Саудовской Аравии. Эта сцена заставляла несерьезно воспринимать все предсказания о расизме, хулиганах и обо всем самом худшем, что может произойти на чемпионате мира. Благодаря блестящей организации, отличной системе столичного метрополитена и стремлению властей показать страну с лучшей стороны открытие чемпионата мира в Москве явило собой полную противоположность абсолютно непримечательному открытию в бразильском Сан-Паулу четыре года назад и церемонии в холодном, перегруженном Йоханнесбурге в Южной Африке в 2010 году".

Смотрите также Герои матча Россия - Саудовская Аравия

The Guardian: "Матч открытия прошел так, как об этом можно было мечтать… Но лучше всех оказалась российская команда, которая до этого была списана со счетов всеми, кто мог произвести расчет ее шансов на успех. Она продемонстрировала мощную и убедительную игру, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5:0". Sky News: "Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей. Отложите политику и козни в сторону, и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра. Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона "Лужники", где команда страны — хозяйки чемпионата победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0". Франция Le Monde: "По словам организаторов, одиннадцать городов — устроителей ЧМ-2018 примут до 15 июля почти миллион иностранных гостей, плюс 700 тыс. российских болельщиков, и это не считая 5 тыс. аккредитованных журналистов. После Олимпиады в Сочи в 2014 году чемпионат мира станет крупнейшим турниром, организованным в России. Ничто не должно помешать этому событию. Президент России Владимир Путин поставил целью показать миру все лучшее в стране. Он приветствовал болельщиков и лучшие футбольные команды, прибывшие на "это историческое международное событие".

Смотрите также Роберто Карлос: ЧМ в России будет похож на бразильский карнавал

Гигантская работа была проделана на должном уровне в Москве. Переделаны тротуары, метрополитен "заговорил" по-английски, возникли новые терминалы, как, например, в Саранске". Германия Deutsche Welle: "Действительно, сравнивая российские города, принимающие футбольный чемпионат, с Нью-Йорком, Берлином или Парижем, зарубежные гости ЧМ будут поражены чистотой. А еще — очень широкими тротуарами, размеченными велосипедными дорожками и сравнительно дешевыми такси. Все это должно убедить их, насколько безопасной, прогрессивной и открытой миру является современная Россия. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности. Так что в России все замечательно!" Италия La Stampa: "Четыре года назад в Сан-Паулу на первом матче за мировой кубок между Бразилией и Хорватией Дилма Руссефф была публично освистана на глазах у всего мира 60 тыс. болельщиков, с чего начался политический кризис в стране. Вчера — триумф российской сборной со счетом 5:0, никакого бойкота, как на Олимпиаде 1980 года, когда от участия отказались 65 стран, нет дисквалификаций с допингом, как на зимних Олимпийских играх. Путин победил, бедной Дилме нужно поучиться". Сербия Kurir: "Мундиаль начинается, а его дух все шире распространяется по Москве. Каждый день все больше болельщиков прибывают в главный город России, что делает атмосферу все более сумасшедшей. Они собираются на площадях в центре города и проводят "битвы фанатов", решая, кто громче поет. Южноамериканцы в этих категориях абсолютно доминируют".

Смотрите также Тысячи болельщиков отпраздновали победу сборной России и старт ЧМ-2018 в центре Москвы

Informer: "Взорвалась петарда на старте чемпионата мира! Россия была фаворитом против Саудовской Аравии, но мало кто ожидал настолько убедительную победу". Китай Xinhua: "Россия готова наращивать культурные обмены, обмены по линии народной дипломатии с Китаем, включая сотрудничество в области спорта. Об этом заявил президент Путин во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Сунь Чуньлань в четверг. Путин попросил Сунь Чуньлань передать сердечный привет председателю КНР Си Цзиньпину и поблагодарил ее за присутствие на церемонии открытия ЧМ-2018 в качестве специального представителя главы китайского государства. Сунь выразила уверенность в том, что Россия проведет блестящий чемпионат и продемонстрирует всему миру свои достижения в экономическом и социальном развитии. Высокопоставленный китайский представитель пожелала успеха соревнованиям и хорошего результата российской команде. Хотя Китай и не вышел в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России, неудача национальной команды не сказалась на преданности китайских болельщиков футбольным состязаниям. По данным ФИФА, китайские болельщики заняли девятое место по числу зрителей чемпионата среди всех стран и регионов. Это значит, что не менее 100 тыс. китайских фанатов будут в России... Это сильно отличается от результата 2002 года, когда китайская команда в первый и единственный раз вышла в финальный турнир. Тогда около 50 тыс. китайцев поехали в Японию и Южную Корею подбодрить своих героев. В 2010 и 2014 годах менее 10 тыс. китайских болельщиков ездили на чемпионаты. Китайские болельщики, которые смотрят игры дома, начали запасать еду и напитки еще в мае. Они приобрели 1,7 млн упаковок подсолнечных семечек — любимого китайского лакомства, и 18 млн бутылок пива только на одной интернет-платформе в мае, что гораздо выше показателей за апрель. В дополнение к футбольным фанатам ЧМ-2018, похоже, подтолкнул многих китайских туристов к посещению России по не связанным с футболом причинам. Недавнее исследование одной из крупнейших китайских туристических фирм показало, что заказы на авиабилеты и гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 50%".

Смотрите также Чемпионат мира по футболу в России стартовал с яркой победы хозяев

China Daily: "Офисный работник и футбольный болельщик, 27-летняя Фу Жун отправилась в экономичное, но непростое путешествие на ЧМ-2018 в Россию, претворяя в жизнь свою мечту посмотреть на звезд футбола вроде Месси. Фу, которая работает в Пекине в компании по общественным связям, решила полететь сначала в Иркутск, город в Сибири, а оттуда поехать поездом в Новосибирск и снова поездом — в Екатеринбург... "Россия — наш сосед, очень многие мои друзья сейчас отправляются туда, только чтобы посмотреть игры. Я даже представить себе не могу, сколько китайцев хлынули бы в Россию, если бы наша команда вышла в финал", — говорит болельщик". Республика Корея Korea Herald: "Многие в Южной Корее в эти дни задаются вопросом, почему в нашей стране, которая вместе с Японией 16 лет назад с грандиозным успехом провела ЧМ по футболу, отсутствует настроение футбольного праздника, стартовавшего в России. Многие считают, что саммит между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом 12 июня, а также местные выборы 13 июня затмили собой начало чемпионата. Но есть и другой фактор. У Южной Кореи мало шансов выйти из своей группы, где ей противостоят такие грозные соперники, как Германия, Мексика и Швеция... Несмотря на то что чемпионат в России пока не смог привлечь повышенное внимание южнокорейских болельщиков, нет никаких сомнений в том, что во время игры южнокорейской сборной глаза фанатов по всей стране будут прикованы к экранам". Япония NHK: "В день церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве были серьезно усилены меры безопасности. Полицейские стали собираться возле стадиона за семь часов до начала мероприятия. По всему городу было мобилизовано около 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Серьезному досмотру подвергались и журналисты, прибывшие на арену для освещения церемонии открытия. В частности, у них тщательно проверяли компьютеры, смартфоны и другую технику".

Смотрите также Как болели за сборную России в "Лужниках" и городах ЧМ