Дешам не считает недостатком сборной Франции на ЧМ-2018 молодость футболистов

Средний возраст заявки сборной Франции на ЧМ-2018 составляет около 26 лет

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Молодость и отсутствие опыта выступления на чемпионатах мира у большинства футболистов сборной Франции не должны помешать им реализовать свои лучшие качества во время турнира в России. Об этом на пресс- конференции перед первым матчем французов заявил главный тренер команды Дидье Дешам.

В субботу соперником сборной Франции будет команда Австралии. Матч пройдет в столице Татарстана на "Казань- Арене". Средний возраст заявки сборной Франции на ЧМ-2018 составляет около 26 лет и является самым низким за последние 20 лет.

"Не считаю риском привезти сюда столь молодую команду. Если они приехали сюда, отобрались в финальную стадию, то у них есть всех необходимые качества, - сказал Дешам. - Да, это молодые футболисты, но они привыкли к выступлению за большие клубы, на крупных турнирах. И для меня не так важно, молоды они и стары. Тем более что у нас есть игроки с опытом выступлений и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы".

Тренер подчеркнул, что к матчу с австралийцами готовятся все 23 игрока команды. Со стартовым составом он уже определился. "Состав для дебюта решен, но он может измениться с течением матча", - заметил он.

Сборная Франции в группе C сыграет против команд Австралии (16 июня), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").