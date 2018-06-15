Травма мышц задней поверхности бедра диагностирована у футболиста сборной России Дзагоева

Дзагоев вышел на поле в стартовом составе в матче с Саудовской Аравии, однако уже на 24-й минуте попросил замену

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Встреча между сборными России и Саудовской Аравии состоялась в четверг в Москве и завершилась победой подопечных главного тренера Станислава Черчесова со счетом 5:0. Дзагоев вышел на поле в стартовом составе, однако уже на 24-й минуте попросил замену и покинул поле при помощи врачей. Вместо Дзагоева на поле вышел полузащитник Денис Черышев, который забил два гола и был признан лучшим игроком встречи.

"Сегодня Алан Дзагоев прошел МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток", - говорится в сообщении.

Сборная России в оставшихся матчах группы А сыграет против команд Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).