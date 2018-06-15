Менеджер команды: сборной Германии требуется время на адаптацию к условиям на ЧМ

Немецкая команда прилетела в Москву во вторник, немцы проживают в оздоровительном комплексе "Ватутинки"

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Германии нужно время на адаптацию к условиям проживания на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции заявил менеджер немецкой команды Оливер Бирхофф.

Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Немцы проживают в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА.

"Нам очень нравятся условия на подмосковной базе в Ватутинках, однако сборной требуется некоторое время на адаптацию к условиям проживания на чемпионате мира. У нас отличное тренировочное поле, однако команде еще немного не привычно тренироваться на высокой траве. На любом чемпионате мира есть моменты, к которым нужно адаптироваться. Так было на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году и в 2010 году в ЮАР", - сказал Бирхофф.

"Футболисты полностью сконцентрированы на работе и предстоящих матчах. Все осознают важность своего нахождения в национальной команде, которая ощущает себя единым целым. Везде есть своя специфика, и в любом случае все будут рады, когда со стартовым свистком в матче против команды Мексики мяч покатится по полю", - добавил Бирхофф.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).