Более 26 тыс. человек собрал фестиваль болельщиков в первый день ЧМ в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа, город также примет игру 1/8 финала и четвертьфинал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде в день открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"14 июня на площади Минина и Пожарского стартовал фестиваль болельщиков, в первый день работы его посетили 26200 человек", - говорится в сообщении.

На площадке транслировался стартовый матч чемпионата, в котором сборная России по футболу победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. В составе россиян двумя забитыми мячами отметился посол Нижнего Новгорода на чемпионате мира Денис Черышев. Вечером на фестивале болельщиков состоялся концерт братьев Сергея и Владимира Кристовских (рок-группа "Уматурман"). После концерта нижегородцы и гости города стали свидетелями большого праздничного салюта, рассказали в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.