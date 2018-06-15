Синоптики прогнозируют теплую погоду в городах матчей ЧМ-2018 в субботу

В Гидрометцентре уточнили, что в Саранске возможен небольшой дождь

ТАСС, 15 июня. Температура воздуха 16 июня в городах проведения матчей ЧМ-2018 - Казани, Саранске, Москве и Калининграде будет в пределах 20-24 градусов тепла. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В районе 20 градусов тепла в субботу будет в Казани и Саранске, а в Москве и Калининграде воздух прогреется до 24 градусов. В Саранске возможен небольшой дождь, в остальных городах осадков не ожидается", - сказала она.

В субботу, 16 июня, в третий день чемпионата, матчи пройдут сразу в четырех городах. Команды Франции и Австралии встретятся в 13:00 в Казани, матч между сборными Аргентины и Исландии пройдет в Москве в 16:00, команды Перу и Дании сыграют в Саранске в 19:00. Матч между сборными Хорватии и Нигерии пройдет в Калининграде в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.