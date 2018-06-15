Дешам рад, что Гризманн определился с будущим в "Атлетико" до старта ЧМ-2018

Сборная Франции в субботу встретится с командой Австралии

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам рад, что нападающий национальной команды Антуан Гризманн объявил о решении остаться в мадридском "Атлетико" до начала чемпионата мира в России. Об этом он заявил на пресс-конференции перед первым матчем французов на турнире.

В субботу соперником сборной Франции будет команда Австралии. Матч пройдет в столице Татарстана на "Казань- Арене".

"Я верю в его преданность мадридскому "Атлетико", теперь его голова свободна от лишних мыслей, чтобы выйти на поле в матчах чемпионата мира. Это хорошо", - сказал Дешам.

На протяжении долгого времени в прессе сообщалось, что Гризманн в межсезонье перейдет в "Барселону". При этом контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн.

В составе сборной Франции Гризманн дебютировал в феврале 2014 года, принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где команда дошла до четвертьфинала. Он был признан лучшим игроком домашнего чемпионата Европы 2016 года, на котором французы проиграли в решающем матче португальцам (0:1). На его счету 20 мячей в 54 встречах за сборную.