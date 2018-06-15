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15 июня, 13:54
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани за первый день работы посетили 25 тысяч человек
Болельщики в фан-зоне ЧМ-2018 в Казани
© Егор Алеев/ТАСС
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За весь период работы фестиваля ожидается, что его посетит 1 млн человек

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу в Казани в первый день его работы посетили 25 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

Ранее власти Татарстана отмечали, что за весь период работы фестиваля ожидается, что его посетит 1 млн человек.

В столице Татарстана в качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков выбрана территория у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Фестиваль открылся 14 июня. На его территории установлены два экрана для удобства посетителей фестиваля. Размер самого большого экрана составил 144 квадратных метров.

На Фестивале болельщиков для гостей организован ряд сервисов, среди которых кейтеринг-зона, где можно перекусить или полноценно пообедать. Каждый день будет организована различная культурная программа, зона активностей для детей и взрослых.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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