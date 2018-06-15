Встреча группы С пройдет в субботу на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии по футболу не собирается опекать персонально нападающего команды Аргентины Лионеля Месси, это было бы несправедливо по отношению к такому великому игроку. Об этом заявил на пресс- конференции в преддверии встречи команд на чемпионате мира главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.

Встреча группы С пройдет в субботу на московском стадионе "Спартак".

"У меня нет волшебных формул, чтобы противодействовать Месси. Он - один из лучших игроков мира, и мы это знаем, поэтому будем работать вместе, помогать друг другу. Назначить опекать Месси кого-то одного было бы неправильно, это просто несправедливо к такому великому игроку", - заявил Хадльгримссон.

"На самом деле, когда задают вопросы только про Месси, меня это немного раздражает. У них один талант на другом, там выступают футболисты, которые играют на высоком уровне каждую неделю. Если мы сконцентрируемся на Месси, нас просто накажут", - также отметил специалист.

Он сообщил, что все 23 игрока команды готовы к матчу. "Каждый игрок готов и психологически, и физически", - заявил он.

Задача - выйти из группы

Исландцы выступят на чемпионате мира впервые. Два года назад они дебютировали на чемпионате Европы и дошли на турнире до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала англичан. Хадльгримссон уверен, что его команда может прогрессировать.

"Да, это было чудо, что мы так далеко прошли на Евро, но, по-моему, команда выступала стабильно последние четыре года, мы в двадцатке рейтинга ФИФА, выигрывали важные матчи. Мы были первыми в отборочном турнире, поэтому не считаем чудом то, что попали на турнир. Сейчас мы готовы даже лучше, чем тогда", - заявил тренер.

"Думаю, три матча группового этапа нам будет недостаточно, но для начала мы хотим выйти из группы. А когда мы оставим позади две сильные команды, нам вообще никто не будет страшен", - добавил он.

Капитан команды полузащитник Арон Эйнар Гуннарссон отметил, что команда подходит к игре полностью готовой. "Завтра нам предстоит великая игра, потому что раньше в истории нашей страны не было встреч такого уровня. Мы хорошо себя чувствуем, уверены в себе, все сосредоточены, решительны. Мы давно ждали этого момента и будем готовы бороться со стартового свистка", - сказал он.

"Мы особо не нервничаем. У нас есть опыт чемпионата Европы 2016 года, мы хорошо там сыграли и хотим сделать примерно то же самое сейчас. У нас сильный соперник, но мы хорошо подготовились, мы в форме, будем открыто смотреть в лицо противнику", - добавил он.

В группе С выступят также команды Хорватии и Нигерии, матч которых пройдет в субботу в Калининграде.