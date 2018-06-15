Капитан сборной Франции Льорис заявил, что команда не считает себя фаворитом ЧМ-2018

В субботу соперником сборной Франции будет команда Австралии, матч пройдет на "Казань- Арене"

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Франции не думает о том, что является одним из фаворитов чемпионата мира по футболу в России, поскольку подобные мысли могут помешать ее выступлению на турнире. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем на чемпионате заявил капитан французской команды вратарь Уго Льорис.

В субботу соперником сборной Франции будет команда Австралии. Матч пройдет в столице Татарстана на "Казань- Арене".

"Французская сборная амбициозна, но мы не считаем себя фаворитами, тем более что здесь играют такие сборные, как Испания, Бразилия и другие. Для нас каждый матч - это вызов. Мы стараемся идти вперед, постепенно расширяя горизонты. Если мы будем думать о перспективе, то можем навредить себе, поэтому работаем поэтапно", - сказал Льорис.

Голкипер команды считает, что в матче с австралийцами на поле футболисты будут часто вступать в борьбу. "Будет много единоборств. Но, думаю, наши индивидуальные качества позволят нам контролировать матч и мы сохраним концентрацию", - отметил он.

"Сейчас присутствует определенное волнение, связанное с началом турнира. Мы часто говорили о важности хорошего старта, чтобы задать тон турниру. И нас ждет сложный соперник, это будет настоящий бой, поэтому нельзя терять ощущение реальности, нужно работать достойно, думая о силе противника", - добавил Льорис.

Сборная Франции в группе C сыграет также с командами Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").