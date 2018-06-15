Главный тренер сборной Исландии по футболу поблагодарил Россию за хороший прием на ЧМ-2018

Исландская команда в субботу стартует на чемпионате мира матчем с аргентинцами на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон поблагодарил российскую сторону за гостеприимный прием на чемпионате мира и поздравил сборную России с победой в стартовом матче турнира. Это он сделал на пресс-конференции накануне стартовой игры на турнире с аргентинцами.

Сборная Исландии в субботу стартует на чемпионате мира матчем с аргентинцами на московском стадионе "Спартак". Команда прилетела в столицу в четверг из Геленджика, где базируется во время турнира.

"Для начала хочу поздравить сборную России с победой. Спасибо за тот прием, который нам здесь оказывается. Нам выбрали красивое место - Геленджик, там хорошие люди, прекрасное поле, теплый прием. Надеюсь, мы сможем отблагодарить тех, кто нас встретил", - сказал Хадльгримссон в начале пресс-конференции.

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия турнира, который прошел в четверг.