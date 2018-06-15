Иностранным болельщикам в Екатеринбурге показали "пустынные розы" и изумруд весом 10 кг

Раньше возможность сфотографироваться с кристаллом в Уральском геологическом музее УГГУ предоставлялась только особым посетителям и официальным делегациям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу посетили в Екатеринбурге экспозиции Уральского геологического музея Уральского государственного горного университета. Особый интерес у гостей вызвали так называемые "пустынные розы" (кристаллы гипса) и десятикилограммовый изумруд, сообщили в пятницу в пресс-службе УГГУ.

"Гости задерживаются у витрин со сверкающими огранками уральских самоцветов, особое внимание, к примеру, египетских болельщиков привлекли "пустынные розы" - срастания кристаллов гипса, которые встречаются в пустынях, но были найдены на Южном Урале. Они образовались в неогеновый период - около 10-20 млн лет назад, когда там был засушливый жаркий климат", - говорится в сообщении.

Работники музея предоставили гостям возможность сфотографироваться с кристаллом уральского изумруда весом 10 кг, раньше такая возможность предоставлялась только особым посетителям и официальным делегациям, к примеру, французской актрисе Катрин Денёв. "Направляясь на Урал на чемпионат мира, я думал, что буду здесь фотографироваться с футбольными мячами, а о том, что мне в руки попадет такой уникальный кристалл изумруда, я даже не мечтал", - приводит пресс-служба слова одного из болельщиков из Австралии Адама Левера.

Уральский геологический музей УГГУ был создан в 1937 году. Сейчас в музее на площади 1 тыс. кв. метров расположены отделы минералогии, полезных ископаемых и палеонтологии, всего в его фондах насчитывается более 40 тыс. экспонатов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).