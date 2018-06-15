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15 июня, 13:31
Салах не вошел в состав сборной Египта на матч ЧМ-2018 с командой Уругвая
Мохаммед Салах
© EPA-EFE/PETER POWELL
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Матч группы А между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах не вошел в стартовый состав на матч группового раунда чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.

Встреча группы А между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня в Екатеринбурге, начало - 15:00 мск.

Салах, который включен в заявку на игру, в среду приступил к тренировкам в общей группе впервые после перерыва, связанного с травмой. В четверг главный тренер команды Эктор Купер высказал уверенность, что форвард сыграет в первом матче своей команды на турнире. Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами. На его счету в составе сборной Египта 33 забитых мяча в 57 играх.

Стартовый состав сборной Египта: Мохаммед Эль-Шеннави - Ахмед Фатхи, Али Джабр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи - Мохамед Эль-Нени, Тарек Хамед, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге - Амр Варда, Марван Мохсен.

Стартовый состав сборной Уругвая: Фернандо Муслера - Гильермо Варела, Диего Годин, Мартин Касерес, Хосе Хименес - Найтан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта - Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Сборная Египта впервые с 1990 года и третий раз в истории примет участие в финальном раунде чемпионата мира. На счету африканской команды нет побед в матчах мировых первенств. Сборная Уругвая, которая в 13-й раз выступит в финальном раунде, не может победить в своих стартовых матчах на чемпионатах мира на протяжении 48 лет. Уругвайцы дважды становилась победителем турнира (1930, 1950). 

Египтяне в следующих матчах группового раунда сыграют с командами России 19 июня в Санкт-Петербурге и Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде. Уругвайцы проведут второй матч со сборной Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону), третий - с командой России (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

 

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