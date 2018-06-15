Киммих: сборная Германии по футболу еще не набрала оптимальные кондиции, но все впереди

Немецкая команда на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии еще не набрали оптимальных кондиций, однако готовы использовать свои резервы в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник национальной команды Йосуа Киммих.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

"Если говорить о критике журналистов относительно сборной Германии и моего выступления в товарищеских матчах, хотелось бы сказать, что после игры с командой Австрии (1:2) я очень устал, однако в следующем товарищеском матче (против команды Саудовской Аравии (2:1) - прим. ТАСС) я выступил намного лучше. У всех футболистов национальной сборной в конце сезона было много игр, у нас было всего лишь несколько дней на отдых. Возможно, сборная Германии еще не набрала оптимальные кондиции, но все впереди, и мы готовы использовать все свои резервы", - сказал Киммих.

"У нас в национальной команде абсолютная свобода слова, и если у меня есть, что сказать по тренировочному процессу того или иного футболиста в сборной, я говорю. Неважно опытный это футболист или молодой. Если какой-то футболист имеет свое мнение, то считаю, что он должен высказаться. И тогда возможно это пойдет на пользу всему тренировочному процессу", - добавил Киммих.

Также 23-летний защитник отметил, что не хочет брать на себя лавры бывшего капитана сборной Германии Филиппа Лама. "Честно говоря, я не хотел бы чувствовать себя наследником Филиппа Лама. Он уходил из сборной ведущим футболистом и капитаном команды, а на данный момент у меня нет еще такого опыта, чтобы полноценно его заменить. Я еще слишком молод и хотел бы быть первым Йосуа Киммихом, а не вторым Ламом", - заключил футболист.