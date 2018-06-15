В Сбербанке появился вклад "Побеждай" в честь победы России в матче открытия ЧМ-2018

В четверг сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сбербанк спустя менее чем сутки после победы сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу запустил специальный вклад "Побеждай", посвященный этому успеху национальной команды, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

Накануне вечером сборная России в матче открытия чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, игра прошла на московском стадионе "Лужники". Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов страны.

"Сбербанк запустил промовклад "Побеждай" в честь победы сборной России в день открытия чемпионата мира по футболу. <...> Вклад можно открыть до 26 июня. Дата приема вклада может быть продлена в случае выхода сборной России в плей- офф - на все время участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу", - говорится в сообщении.

По информации банка, ставка по вкладу составляет 6% для сумм от 50 тыс. рублей на срок шесть месяцев.

В день открытия чемпионата мира, 14 июня, Сбербанк также запустил акцию по потребительским кредитам: клиентам предлагается дисконт в размере 0,5 п. п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в "Сбербанк-онлайн". Как сообщают в банке, минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%, она предлагается на кредиты от 1 млн рублей и выше. При кредите от 300 тыс. до 1 млн рублей предлагаются ставки в размере от 11,4% до 15,4%, при кредитах от 30 тыс. до 300 тыс. рублей - ставки от 12,4% до 19,4%. Ранее Сбербанк приурочил к чемпионату мира по футболу запуск в партнерстве с Visa кредитной карты с повышенными бонусами, а в конце мая совместно с Visa запустил мобильное приложение "Чеканка Челлендж", благодаря которому можно попасть на матчи чемпионата мира.

"Мы были уверены в победе нашей сборной в первом матче чемпионата, но столь сокрушительный счет стал для нас не просто приятной неожиданностью, а поводом продемонстрировать гибкость и скорость процессов Сбербанка, обусловленных Agile-подходом (гибкая система разработки - прим. ТАСС) к управлению. Новый вклад "Побеждай" с повышенной ставкой стал нашим подарком российским болельщикам. Мы сумели подготовить продукт и вывести его на рынок в рекордный срок - менее чем за 12 часов. Снижение срока вывода нового продукта на рынок (time-to-market) - один из наших стратегических приоритетов, на примере вклада "Побеждай" мы видим подтверждение эффективности наших усилий", - сказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Александр Торбахов.