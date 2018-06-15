Футболист Рэшфорд восстановился от травмы и принял участие в тренировке сборной Англии

Нападающий пропустил две предыдущие тренировки из-за повреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд восстановился от повреждения и принял участие в тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба английской сборной.

Занятие проходит в пятницу на стадионе "Спартак" в Зеленогорске, который располагается в Курортном районе Санкт-Петербурга. В нем принимают участие все футболисты. Рэшфорд пропустил две предыдущие тренировки из-за повреждения.

Сборная Англии проживает в отеле в поселке Репино, а тренируется на стадионе "Спартак" в соседнем Зеленогорске.

Команда Англии сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).