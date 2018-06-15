Иностранные болельщики приобрели 60% всех билетов на матчи ЧМ-2018 в Казани

В Казани пройдут четыре игры группового этапа, а также один матч 1/8 финала и четвертьфинал

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Около 60% болельщиков, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу в Казани, являются иностранцами. Об этом ТАСС сообщил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

"На матчах будут аншлаги, ждем большое количество туристов. Большинство купивших билеты - иностранцы, под 60 процентов от общего объема. Приехало большое количество колумбийцев, много немцев, испанцев", - сказал Леонов.

Министр отметил, что ему удалось неформально пообщаться с иностранными болельщиками, чтобы узнать их мнение об уровне организации турнира. "Им очень нравится система FAN ID, которая дает безвизовый въезд. Это действительно работает, и они приятно удивлены такой комфортной историей с проходом границы", - заметил он.

"Всех устраивает логистика, они заранее купили билеты как на матчи, так и на транспорт. По отелям тоже вопросов никаких нет. То есть никаких негативных вещей пока нет", - добавил Леонов.

14 июня в столице Татарстана открылась площадка для проведения фестиваля болельщиков, которая расположена на территории у Центра семьи "Казан" на берегу реки Казанки. Ожидается, что площадку за время ее работы посетят более одного миллиона человек.