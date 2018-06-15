Гости чемпионата мира могут подключаться к Wi-Fi сетям на вокзалах по номеру билета

Нововведение может помочь иностранным гостям, у которых нет SIM-карты российского мобильного оператора

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. К старту ЧМ-2018 в России холдинг "РЖД" реализовал возможность авторизации в Wi-Fi сетях на железнодорожных вокзалах городов-организаторов по номеру проездного документа. Услуга предоставляется компанией "ТрансТелеКом" - дочерним обществом РЖД, говорится в сообщении компании.

Нововведение поможет иностранным гостям, у которых может не оказаться SIM-карты российского мобильного оператора. Ранее авторизация в Wi-Fi сетях осуществлялась исключительно по номеру мобильного телефона.

Система авторизации Единой Wi-Fi сети на 31 железнодорожном вокзале в городах, принимающих матчи чемпионата мира, была интегрирована с АСУ "Экспресс". Это позволяет оперативно идентифицировать пассажира при регистрации в беспроводной сети в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом обеспечивается полная безопасность пользовательских данных пассажиров.

Чтобы подключиться к беспроводному интернету, пассажирам необходимо найти название сети в настройках своего устройства и единожды пройти простую процедуру авторизации, введя в соответствующее поле номер железнодорожного билета. Авторизоваться по номеру проездного документа можно за четыре часа до отправления поезда и спустя четыре часа после прибытия на вокзал.

Холдинг "РЖД" обеспечил доступ к беспроводному интернету уже на 136 вокзалах, станциях и остановочных пунктах по всей стране. Общее количество подключений превысило 6 млн.