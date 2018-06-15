Более 300 египетских футбольных фанатов прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков

Болельщиков на екатеринбургском вокзале встречали специально обученные волонтеры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 300 египетских футбольных фанатов прибыли из Москвы в Екатеринбург на первом поезде болельщиков на матч чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник уральского филиала Федеральной пассажирской компании Алексей Балашков.

"Приехали в основном болельщики Египта. Всего в этом составе проследовало 362 пассажира, из них 358 - болельщики. Там есть и россияне, но основная масса - Уругвай с Египтом. Второй состав, который сегодня прибыл, также, в основном, с болельщиками Египта", - сказал Балашков.

Он добавил, что составы поездов болельщиков уральского филиала сформированы из 16 вагонов, из которых 14 - купейные. "Перевозка в данных поездах для болельщиков, имеющих паспорт болельщика, производится бесплатно с соответствующим оформлением документов через сайт. Сопровождение поезда обеспечивается сотрудниками полиции, группой транспортной безопасности и поездной бригадой. Перевозка достаточно безопасная, первый опыт показал, что она прошла без каких-либо инцидентов, пассажиры остались довольны и шумно праздновали победу России", - пояснил Балашков.

Кроме того, болельщиков на екатеринбургском вокзале встречали специально обученные волонтеры. "После игры России и Саудовской Аравии мы праздновали победу в вагоне-ресторане. Все отмечали и пели национальные песни", - поделился с корреспондентом ТАСС один из болельщиков Кирилл.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).