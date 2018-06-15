В первом матче ЧМ-2018 в Сочи сборная Португалии сыграет с командой Испании, встреча начнется в 21:00 мск

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики, прибывшие на матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии, который пройдет в пятницу в Сочи, рассказали ТАСС, что планируют до начала игры успеть на море, посмотреть трансляции других матчей, а также посетить музеи и прокатиться на электрокарах.

Матч между сборными Португалии и Испании пройдет на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск. В четверг обе команды провели тренировки в полном составе.

"До матча я планирую смотреть игру Иран - Марокко [начало 18:00 мск] и, если успею, хочу пойти к морю покупаться. А вообще болею за Испанию, Россию и Бельгию", - поделился болельщик Грач Григорьян, приехавший из США.

Увидеть другие матчи в фан-зоне, расположенной в центре Сочи, собираются и папа с сыном из Панамы - Альфредо и Луис Гевара. "Мы только что прилетели из Панамы. Сейчас хотим добраться до отеля, а потом сходить в фан-зону, посмотреть сегодняшние матчи (Иран - Марокко и Египет - Уругвай) на больших экранах", - сказал Альфредо Гевара.

Многие болельщики приезжают в Сочи всего лишь на сутки, но и за это время они планируют многое успеть. Так, поклонница сборной Испании из Мадрида Мириам Вальверде хочет посетить до игры музей. "Мы немного погуляем в Сочи до матча, а также хотим посетить какой-нибудь музей, чтобы изучить историю России. Сразу после матча мы уезжаем", - поделилась своими планами Вальверде.

В поисках электрокаров

Как рассказала ТАСС Ольга Рубинштейн, которая приехала из Новороссийска с семьей и друзьями, их компания из восьми человек планирует отыскать электрокары. "Мы рады тому, что попали по жеребьевке в Сочи, потому что матч крутой. До матча хотим погулять по Олимпийскому парку. Еще вроде бы где-то можно прокатиться на электромобилях, сейчас пойдем искать", - рассказала Ольга.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На сочинском стадионе "Фишт" игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Встреча 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная игра запланирована на 7 июля.