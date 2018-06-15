Киммих: сборная Германии с нетерпением ждет первого матча на ЧМ против команды Мексики

Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, встретится с мексиканской командой 17 июня

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии с нетерпением ждут первого матча группового этапа чемпионата мира против команды Мексики. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник национальной команды Йосуа Киммих.

Сборная Германии прилетела в Москву во вторник. Немцы проживают в оздоровительном комплексе "Ватутинки" и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА. В пятницу немецкая команда проведет очередную тренировку, которая начнется в 17:30 мск.

Немецкая сборная, являющаяся действующим чемпионом мира, стартует на мировом первенстве 17 июня матчем со сборной Мексики.

"Вчера мы посмотрели первый матч сборной России [против команды Саудовской Аравии - 5:0]. Радостное ожидание нашего старта на чемпионате мира растет, и мы с нетерпением ждем нашего первого матча против команды Мексики. В каждой игре мы хотим побеждать и, конечно же, хотим хорошо стартовать на чемпионате мира и победить в первом матче", - сказал Киммих.

"Наша команда сильно изменилась за прошедший год. Тогда, на Кубке конфедераций, была совершенно другая сборная Германии, и в том полуфинальном матче с Мексикой наш соперник больше владел мячом, однако мы смогли использовать их ошибки и одержать победу", - добавил защитник.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).