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Пассажиропоток Свердловской железной дороги увеличится во время ЧМ на 60 тыс. человек
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С 14 по 28 июня на СвЖД ожидают прибытие до 400 тыс. пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД) до конца июня увеличится на 60 тыс. человек, среди которых также будут гости и болельщики, приезжающие в Екатеринбург на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в пятницу журналистам в городском пресс-центре чемпионата заместитель начальника СвЖД Алексей Гребенкин.

"С 14 по 28 июня мы ожидаем прибытие до 400 тыс. пассажиров - это на 60 тыс. человек больше, чем за этот же период прошлого года, то есть чемпионат мира привлек порядка 60 тыс. пассажиров: это и болельщики, и сервис, и волонтеры. По поводу перевозок пассажиров - у нас 12 пар дополнительных поездов дальнего следования, осуществляющих бесплатную перевозку болельщиков, оформлены проездные документы 9780 пассажирам, назначено 23 пары дополнительных электропоездов "Ласточка" до аэропорта Кольцово", - сказал он.

Исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов добавил, что гости и болельщики прибывают в Екатеринбург как на регулярных, так и на чартерных рейсах. "Есть дополнительные рейсы, которые находятся в продаже по регулярному расписанию, авиакомпании увеличили количество, и чартерные рейсы. На чартерных рейсах на сегодняшний день у нас информация, что где-то 5,5 тыс. на все матчи прилетает. <…> По дополнительным рейсам мы видим <…> порядка 14,5 тыс. на все матчи", - пояснил он.

Готовность инфраструктуры

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, в рамках подготовки к чемпионату мира была проделана комплексная работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры. "Если говорить про улично-дорожную сеть возле Центрального стадиона, то [было направлено] - 3,2 млрд рублей, это средства областного бюджета с пятипроцентным городским финансированием. Если говорить про работы по ремонту улично- дорожных сетей - это более 3 млрд рублей за два года. Также средства направлялись на вещи, связанные с организацией: порядка 300 млн рублей было потрачено на систему управления пассажирским потоком", - уточнил он.

Старков добавил, что дни прибытия первых гостей и болельщиков уже показали, что транспортная система работает оптимально и корректно. "Все это делается не только для чемпионата мира, понятно, что все это останется здесь у нас в Екатеринбурге и станет хорошим наследием для пользования", - отметил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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