Болельщики поздравят Салаха с днем рождения 26-минутной песней на матче ЧМ с уругвайцами

Игроку сборной Египта в пятницу исполнилось 26 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики из Египта поздравят футболиста сборной Мохаммеда Салаха, которому в пятницу исполнилось 26 лет, 26-минутной песней на матче чемпионата мира с командой Уругвая в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил египетский болельщик Чаир Джордж.

"Мы все заранее договорились в Facebook, и во время первого тайма матча со сборной Уругвая все болельщики будут 26 минут петь поздравительную песню Салаху, ведь ему сегодня исполняется 26 лет", - рассказал Джордж.

Также болельщики нарисовали плакат с надписью "У нас есть сила, дух и Салах".

Египетская сборная проведет первый матч чемпионата мира за 28 лет. Египтяне выступают на третьем мировом первенстве, на двух предыдущих они не одержали ни одной победы. В 1934 году в 1/16 финала египтяне уступили венграм (2:4), в 1990 году не сумели выйти из группы, хотя и сыграли вничью с действующими на тот момент чемпионами Европы голландцами (1:1), а также ирландцами (0:0).

Салах в четверг занимался в общей группе впервые после травмы, полученной 26 мая в финале Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне нападающий английского "Ливерпуля" забил 44 мяча в 52 матчах, также он отдал 16 результативных передач. Он был признан лучшим игроком года в Африке и в чемпионате Англии.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.