Черышев стал самым упоминаемым игроком сборной России в соцсетях после матча открытия ЧМ

По общему числу упоминаний футболист стал вторым вслед за президентом России Владимиром Путиным, третьим назван певец Робби Уильямс

ТАСС, 15 июня. Полузащитник Денис Черышев стал самым упоминаемым футболистом сборной России в соцсетях по итогам стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Данные ТАСС предоставили в аналитическом агентстве Brand Analytics. В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Черышев начал встречу на скамейке запасных, однако уже в первом тайме вышел на замену вместо травмированного Алана Дзагоева. Он стал автором двух забитых голов и был признан лучшим игроком матча.

© Brand Analitics График активности в социальных сетях

Для выявления самых популярных сообщений и персон были проанализированы публикации болельщиков непосредственно со стадиона "Лужники" во время матча открытия. По данным агентства, фамилия Черышева упоминалась в 1776 сообщениях, что является лучшим результатом среди футболистов и вторым суммарным среди упоминаемых персон. Самой популярной персоной по итогам встречи и церемонии открытия турнира стал президент РФ Владимир Путин (1890, из них на латинице - 96), третьим стал британский певец Робби Уильямс, выступавший на церемонии открытия (1752), четвертым - нападающий сборной России и автор третьего по счету гола в ворота сборной Саудовской Аравии Артем Дзюба (1374), пятым - полузащитник Юрий Газинский, открывший счет в матче (1299), шестым - автор двух голевых передач и пятого забитого мяча Александр Головин (1170), седьмым - главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов (841), восьмым - замененный в середине первого тайма из-за травмы Алан Дзагоев (828), девятой - оперная певица Аида Гарифуллина, выступавшая на церемонии открытия вместе с Робби Уильямсом (843, из них на латинице - 92), 10-м - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, поучаствовавший в символическом розыгрыше мяча в ходе церемонии (665). Суммарно за четверг было написано 27 тысяч 161 сообщение по теме матча и церемонии открытия (авторов - 22 060). Наибольшая активность пользователей соцсетей наблюдалась в период с 15:30 до 21:30. Торжественная церемония открытия турнира началась за 1 час 20 минут до начала матча открытия, стартовый свисток к встрече был дан в 18:00.

Самым популярным сообщением в соцсети Instagram с геолокацией "стадион "Лужники" стал пост пресс-службы высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу с изображением бывшего вратаря сборной страны и мадридского "Реала" Икера Касильяса, демонстрирующего Кубок мира (вовлеченность: 137 654).

Сообщение под фотографией гласит Only for lucky ones ("Только для избранных счастливцев". - прим. ТАСС). Вторым по популярности стал пост российского репера L'One с надписью "Вперед, Россия! Всех с праздником! Чемпионат мира, добро пожаловать!" (79134), третьим - пост бывшего защитника итальянского "Интера" и сборной Аргентины Хавьера Дзанетти с сообщением под фотографией с бывшим тренером "Интера" Жозе Моуринью с подписью "Всегда рад встретить тебя, Жозе!".