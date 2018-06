Черышев стал самым упоминаемым игроком сборной России в соцсетях после матча открытия ЧМ

По общему числу упоминаний футболист стал вторым вслед за президентом России Владимиром Путиным, третьим назван певец Робби Уильямс

Сообщение под фотографией гласит Only for lucky ones ("Только для избранных счастливцев". - прим. ТАСС). Вторым по популярности стал пост российского репера L'One с надписью "Вперед, Россия! Всех с праздником! Чемпионат мира, добро пожаловать!" (79134), третьим - пост бывшего защитника итальянского "Интера" и сборной Аргентины Хавьера Дзанетти с сообщением под фотографией с бывшим тренером "Интера" Жозе Моуринью с подписью "Всегда рад встретить тебя, Жозе!".