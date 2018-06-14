историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июня, 12:41
Черышев стал самым упоминаемым игроком сборной России в соцсетях после матча открытия ЧМ
Денис Черышев
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
15 июня, 21:00
Групповой этап
ПортугалияИспания
расписание всех игр
По общему числу упоминаний футболист стал вторым вслед за президентом России Владимиром Путиным, третьим назван певец Робби Уильямс

ТАСС, 15 июня. Полузащитник Денис Черышев стал самым упоминаемым футболистом сборной России в соцсетях по итогам стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. Данные ТАСС предоставили в аналитическом агентстве Brand Analytics.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Черышев начал встречу на скамейке запасных, однако уже в первом тайме вышел на замену вместо травмированного Алана Дзагоева. Он стал автором двух забитых голов и был признан лучшим игроком матча. 

© Brand Analitics
График активности в социальных сетях

Для выявления самых популярных сообщений и персон были проанализированы публикации болельщиков непосредственно со стадиона "Лужники" во время матча открытия. По данным агентства, фамилия Черышева упоминалась в 1776 сообщениях, что является лучшим результатом среди футболистов и вторым суммарным среди упоминаемых персон. Самой популярной персоной по итогам встречи и церемонии открытия турнира стал президент РФ Владимир Путин (1890, из них на латинице - 96), третьим стал британский певец Робби Уильямс, выступавший на церемонии открытия (1752), четвертым - нападающий сборной России и автор третьего по счету гола в ворота сборной Саудовской Аравии Артем Дзюба (1374), пятым - полузащитник Юрий Газинский, открывший счет в матче (1299), шестым - автор двух голевых передач и пятого забитого мяча Александр Головин (1170), седьмым - главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов (841), восьмым - замененный в середине первого тайма из-за травмы Алан Дзагоев (828), девятой - оперная певица Аида Гарифуллина, выступавшая на церемонии открытия вместе с Робби Уильямсом (843, из них на латинице - 92), 10-м - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, поучаствовавший в символическом розыгрыше мяча в ходе церемонии (665). 

Суммарно за четверг было написано 27 тысяч 161 сообщение по теме матча и церемонии открытия (авторов - 22 060). Наибольшая активность пользователей соцсетей наблюдалась в период с 15:30 до 21:30. Торжественная церемония открытия турнира началась за 1 час 20 минут до начала матча открытия, стартовый свисток к встрече был дан в 18:00. 

Самым популярным сообщением в соцсети Instagram с геолокацией "стадион "Лужники" стал пост пресс-службы высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу с изображением бывшего вратаря сборной страны и мадридского "Реала" Икера Касильяса, демонстрирующего Кубок мира (вовлеченность: 137 654).

Сообщение под фотографией гласит Only for lucky ones ("Только для избранных счастливцев". - прим. ТАСС). Вторым по популярности стал пост российского репера L'One с надписью "Вперед, Россия! Всех с праздником! Чемпионат мира, добро пожаловать!" (79134), третьим - пост бывшего защитника итальянского "Интера" и сборной Аргентины Хавьера Дзанетти с сообщением под фотографией с бывшим тренером "Интера" Жозе Моуринью с подписью "Всегда рад встретить тебя, Жозе!". 

На групповом этапе чемпионата мира российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира завершится 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая
15 июня, 14:30
Дешам не считает недостатком сборной Франции на ЧМ-2018 молодость футболистов
15 июня, 14:16
Травма мышц задней поверхности бедра диагностирована у футболиста сборной России Дзагоева
15 июня, 14:13
Более 26 тыс. человек собрал фестиваль болельщиков в первый день ЧМ в Нижнем Новгороде
15 июня, 14:09
Менеджер команды: сборной Германии требуется время на адаптацию к условиям на ЧМ
15 июня, 14:04
Дешам рад, что Гризманн определился с будущим в "Атлетико" до старта ЧМ-2018
15 июня, 13:57
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани за первый день работы посетили 25 тысяч человек
15 июня, 13:54
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White