Песков: впечатления Путина от игры сборной РФ положительные, но главные игры впереди

В четверг в ходе первого матча сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остался доволен игрой российской сборной на матче-открытии чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Тем не менее, глава государства полагает, что самые сложные игры еще впереди для российский футболистов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, впечатления президента от игры "положительные". "Вы знаете он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной, - напомнил представитель Кремля. - Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем".

В четверг в ходе первого матча сборная России на стадионе "Лужники" разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.