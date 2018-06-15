Глава Мордовии: футболисты сборной Панамы довольны условиями в Саранске

Панамская команда прибыла в Саранск 7 июня, база сборной располагается в Центре олимпийской подготовки

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Панамы, которая базируется на время чемпионата мира в Саранске, довольны созданными условиями и отношением обслуживающего персонала. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Мордовии Владимир Волков.

"Они очень довольны, это я говорю со слов руководителя команды. Мэр города их встречал, а когда они пожили на базе три-четыре дня, мы очень подробно поговорили с руководством команды. Они довольны теми условиями, которые есть, довольны тем, как к ним относятся люди, обеспечивающие их проживание", - сказал на пресс-конференции Волков.

Сборная Панамы прибыла в Саранск 7 июня. База команды располагается в Центре олимпийской подготовки. 12 июня футболисты Панамы посетили открытие Фестиваля болельщиков на Советской площади.

На групповом этапе панамцы сыграют с командами Бельгии, Англии и Туниса. Матч со сборной Туниса пройдет в Саранске 28 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.